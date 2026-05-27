Министър Абровски присъства във Варна на вземане на проба от слънчоглед от аржентински кораб

Мариана Климентиева
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски присъства днес във Варна на процедура по вземане на проби от слънчоглед, внесен в страната с кораб от Аржентина, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Пробите бяха взети от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна, в присъствието на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Светла Янчева. Контролът върху вноса и качеството на земеделската продукция е приоритет за гарантиране безопасността на храните и защитата на българските производители.

Припомняме, че в началото на месеца от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщиха, че при лабораторен анализ на слънчогледа, пристигнал с десетия кораб от Аржентина, са установени пестициди над допустимите норми.

И с предишните девет кораба в България, с които бяха доставени общо 363 400 тона аржентински слънчоглед, лабораторните анализи установиха, че в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Поради това произведените продукти от него са забранени за употреба в Европейския съюз.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

