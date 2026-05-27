Министър Абровски присъства във Варна на вземане на проба от слънчоглед от аржентински кораб

В началото на месеца от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщиха, че при лабораторен анализ на слънчогледа, пристигнал с десетия кораб от Аржентина, са установени пестициди над допустимите норми
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски присъства днес във Варна на процедура по вземане на проби от слънчоглед, внесен в страната с кораб от Аржентина, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
Припомняме, че в началото на месеца от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщиха, че при лабораторен анализ на слънчогледа, пристигнал с десетия кораб от Аржентина, са установени пестициди над допустимите норми.
И с предишните девет кораба в България, с които бяха доставени общо 363 400 тона аржентински слънчоглед, лабораторните анализи установиха, че в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Поради това произведените продукти от него са забранени за употреба в Европейския съюз.