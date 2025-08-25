Годишната конференция на Съюза на птицевъдите ще се проведе в нов формат – „Smart Poultry & Pig World“

На 10 и 11 септември в Интер Експо Център – София ще се състои най-голямото събитие за годината на Съюза на птицевъдите в България. Годишната конференция ще се проведе в нов, разширен формат под името „Smart Poultry & Pig World“, като ще обедини водещи експерти, компании и организации от сектора.

Програмата на форума ще постави акцент върху иновативните технологии и устойчивите практики в птицевъдството и свиневъдството. Сред темите, които ще бъдат представени, са интелигентни системи за отглеждане, решения за управление на отпадъците, последни научни разработки в областта на генетиката и храненето, както и перспективи за развитие на нови бизнес партньорства.

Събитието има за цел да създаде платформа за обмен на знания, опит и контакти, която да подпомогне трансформацията на сектора към по-устойчиво и ефективно производство. Очаква се конференцията да привлече широк кръг участници – фермери, научни работници, представители на индустрията и институциите.

