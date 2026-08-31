Евростат: Само 43% от земеделските стопанства в ЕС имат интернет, прецизното земеделие остава ограничено

Дигитализацията навлиза постепенно във фермите, но роботиката и системите за управление все още се използват от малка част от производителите

Само 43% от земеделските стопанства в Европейския съюз са имали достъп до интернет през 2023 г., показват последните данни на Евростат. Въпреки развитието на дигиталните технологии в земеделието, използването им все още е неравномерно разпределено между държавите членки.

Най-висока степен на свързаност е отчетена в Дания, Германия, Словакия, Латвия, Чехия и Австрия, където над 90% от земеделските стопанства разполагат с интернет достъп. Данните показват значителни различия между отделните страни, което е показател за различното ниво на дигитална готовност на аграрния сектор в ЕС.

Едва 11% използват системи за управление на стопанствата

Дигиталните платформи за управление на фермите все още не са широко разпространени. Около 11% от земеделските стопанства в ЕС използват специализирани системи за управление, които подпомагат планирането, наблюдението и оптимизирането на производствените процеси.

Най-голям дял на използване на подобни технологии е регистриран във Франция, където около 60% от стопанствата прилагат системи за управление.

В същото време роботизацията на земеделието остава ограничена. Само около 7% от стопанствата в ЕС използват роботи – например автономни машини, които могат да извършват определени дейности без постоянна човешка намеса.

Прецизното земеделие обхваща 18% от стопанствата в ЕС

През 2023 г. около 18% от земеделските стопанства в ЕС с използвана земеделска площ са прилагали технологии за прецизно земеделие.

Сред тях са:

променлива норма на торене и използване на други ресурси;

прецизно прилагане на продукти за растителна защита;

сензори и системи за мониторинг на посевите;

анализ на почвата;

технологии за по-ефективно управление на производството.

Макар делът на стопанствата да изглежда ограничен, тези предприятия управляват около 44% от използваната земеделска площ в Европейския съюз, което показва, че дигиталните решения се внедряват предимно в по-големите и икономически по-силни ферми.

Северна Европа е лидер при цифровите технологии

Най-висок дял на земеделските площи, управлявани чрез прецизни технологии, е отчетен в Люксембург, Финландия и Естония, където над 75% от използваната земеделска площ попада в стопанства, прилагащи такива решения.

На другия полюс са държави като Кипър, където делът е около 1%, както и Гърция и Румъния, където използването на прецизни технологии обхваща между 10% и 15% от площите.

Данните поставят въпроса за темповете на дигитална трансформация на земеделието в ЕС и необходимостта от инвестиции в инфраструктура, обучение и достъп до технологии, особено за малките и средни стопанства.

Дигитализацията – ключов приоритет за бъдещето на земеделието

Европейската политика за развитие на земеделието поставя все по-голям акцент върху използването на технологии, които могат да намалят разходите, да ограничат използването на ресурси и да повишат устойчивостта на производството.

Според Евростат анализът обхваща земеделски стопанства, които отговарят на определени физически прагове съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 за интегрирана статистика на земеделските стопанства. Те представляват приблизително 98% от използваната земеделска площ и 99% от животинските единици в ЕС през 2023 г.

Малките стопанства под тези прагове не са включени в изследването.