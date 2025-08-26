Наближава крайният срок за кандидатстване по процедура „Дигитализация на предприятията“

Въглеродно земеделие
Микро и малки предприятия, както и адвокатски дружества могат да кандидатстват за подобряване на нивото си на дигитализация чрез въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Остава един месец до крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.012 „Дигитализация на предприятията“. Микро и малки предприятия, както и адвокатски дружества могат да кандидатстват за подобряване на нивото си на дигитализация чрез въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

АКЦЕНТИ
Финансовата подкрепа е в размер от 5 000 лв. до 50 000 лв., като до 70% от допустимите разходи се покриват по процедурата. Помощта по процедурата се предоставя при условията на режим „минимална помощ" (de minimis).

Кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2023 г. и да са реализирали общо нетни приходи от продажби най-малко 100 000 лв. през 2023 г. и 2024 г., както и да имат средносписъчен брой на персонала за 2024 г. две или повече заети лица.

Финансовата подкрепа е в размер от 5 000 лв. до 50 000 лв., като до 70% от допустимите разходи се покриват по процедурата. Помощта по процедурата се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis).

В своите проектни предложения предприятията могат да включат едно или повече от тринадесетте ИКТ решения, посочени в Приложение 16 към Условията за кандидатстване. Сред допустимите са: създаване на онлайн магазин; система за управление на ресурсите; модул/система за управление на складовото стопанство; модул/система за управление на производството; модул/система за управление на продажбите на дребно; повишаване сигурността на данните; и др. Всяко от посочените решения е с предварително фиксирана стойност.

Крайният срок за кандидатстване е до 26 септември 2025 г., 16:30 часа. Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за кандидатстване през системата ИСУН 2020.

В помощ на кандидатите, екипът на Областен информационен център – Добрич е подготвил кратка презентация по процедурата, достъпна във Фейсбук страната на Центъра на следния линк:

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602 758, електронна поща [email protected] и на страницата във Фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch

Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие", Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони.

