ЕНЕРГО-ПРО осигури подкрепата на областните управители за сигурно електрозахранване през зимните месеци

Мариана Климентиева
2 Минути
Компанията представи извършените инвестиции в електроразпределителната мрежа, модерното оборудване за поддръжка и предприетите превантивни мерки за ограничаване на аварии и пожари

ЕНЕРГО-ПРО проведе последните две работни срещи във Варна и Силистра в рамките на своята обиколка в областните администрации в Североизточна България. Основен фокус беше подготовката за зимния сезон и ускоряване на кампанията за почистване и поддръжка на просеките под въздушните електропроводи.

Компанията представи извършените инвестиции в електроразпределителната мрежа, модерното оборудване за поддръжка и предприетите превантивни мерки за ограничаване на аварии и пожари. Акцент беше поставен върху нуждата от по-бързи административни процедури и актуализиране на нормативната уредба, с цел по-ефективно третиране на опасни дървета извън сервитутните зони, преминаващи през държавни, общински и частни гори.

При всяка от проведените срещи местните власти заявиха пълна готовност да съдействат при маркирането и премахването на опасна растителност, както и при координацията в извънредни ситуации, за да се гарантира стабилно електроснабдяване за жителите на деветте области.

До момента са маркирани над 57 000 опасни дървета, като дейностите по премахването им са започнали в част от областите, а в други предстои стартиране на ефективни действия по отстраняването им.

Целта на компанията е съвместно с местната власт и отговорните институции да подготви мрежата за предстоящия зимен сезон с максимално внимание към сигурността и надеждността на електрозахранването. В реализацията на дейностите ще продължи да разчита на активното им партньорство, за да ускори процеса и да гарантира спокойствието на своите клиенти.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

