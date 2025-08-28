Въглеродно земеделие
До 31 август се приемат заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през СЕУ

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
До 31 август, включително, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приема заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2025 г. през Системата за електронни услуги (СЕУ).

Припомняме, че за подпомагане могат да кандидатстват бенефициери с договори за окончателно одобрена финансова помощ по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за финансовата 2025 г. До 31 август пчеларите трябва да са извършили разходите по одобрените интервенции и дейности.

Стопаните подават само едно заявление за плащане.

Ръководството за подаването на заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ е публикувано на сайта на ДФЗ.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

