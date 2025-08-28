До 31 август се приемат заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през СЕУ

До 31 август, включително, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приема заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2025 г. през Системата за електронни услуги (СЕУ).

Припомняме, че за подпомагане могат да кандидатстват бенефициери с договори за окончателно одобрена финансова помощ по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за финансовата 2025 г. До 31 август пчеларите трябва да са извършили разходите по одобрените интервенции и дейности.

Стопаните подават само едно заявление за плащане.

Ръководството за подаването на заявление за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ е публикувано на сайта на ДФЗ.