Денонощен контрол: ОДБХ Пловдив гарантира биосигурност на инсинераторната площадка

За да не се натрупват голямо количество странични животински продукти на площадката, евтаназирането на заразените ДПЖ в обявените огнища се извършва в синхрон с капацитета на мобилните установки

Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция и стриктно спазване на мерките за биосигурност от страна на ОДБХ – Пловдив гарантират безопасността при обезвреждането на животни, заразени с шарка по овцете и козите в града. На територията на бившия екарисаж в гр. Пловдив са разположени мобилни инсинератори – първоначално един, а впоследствие и втори, които унищожават животинските трупове при безопасни и контролирани условия. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

Мобилните инсинератори работят по всички европейски и национални изисквания, а на терен непрекъснато дежурят ветеринарни екипи и полицейски патрули.

Поради технологичния капацитет е възможно в определен момент да се получи кратковременно натрупване на площадката. “Уверяваме обществеността, че всички дейности се провеждат при стриктно спазване на мерките за биосигурност, извършва се непрекъсната дезинфекция и строг контрол, целящи недопускане на разпространение на заболяването”, заявиха от БАБХ.

За да не се натрупват голямо количество странични животински продукти на площадката, евтаназирането на заразените ДПЖ в обявените огнища се извършва в синхрон с капацитета на мобилните установки, като за целта се прави предварителен план, съгласно предвидения 24 – часов капацитет на изгаряне.

Към 20.08.2025г. в експлоатация е само един мобилен инсинератор, поради намаляване на обема на работа в областта. Площадката за унищожаване на умъртвените животни е с твърда настилка, отдалечена е от животновъдни обекти и жилищни сгради, и е с контролиран достъп, с цел предотвратяване на всякакви рискове от разпространение на заразата.

На място денонощно присъстват екипи на ОДБХ – Пловдив, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид, одобрен за борба с вируса на ШОК.

Биосигурността при всички етапи от процеса се гарантира чрез следните мерки:

  • Преди транспортиране, биологичният материал се обработва с дезинфектант.
  • При пристигане на площадката, умъртвените животни се разтоварват и унищожават във възможно най-кратък срок.
  • Прилежащите терени около инсинератора подлежат на суха дезинфекция с хидратна вар, с цел обеззаразяване на евентуално отделени течности и неутрализиране на вируса.
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

