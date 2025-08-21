Въглеродно земеделие
Демонстрация на тема: Мерки за адаптация на зърнопроизводството към климатичните промени и намаляване на натиска върху околната среда

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и „Агромейт“ ООД организират демонстрация на тема „Мерки за адаптация на зърнопроизводството към климатичните промени и намаляване на натиска върху околната среда“.

ПОКАНА и ПРОГРАМА

Събитието се организира по проект Climate Farm Demo, финансиран по Програма Хоризонт Европа. Проектът подкрепя засилване на капацитета на европейските фермери за прилагане, демонстриране и възприемане на земеделски практики за интелигентно (прецизно) земеделие от полза за климата на територията на целия ЕС, за да се намалят по време на изпълнение на проекта парниковите газове от тяхното производство до 35 %. По този начин проектът подпомага изпълнението на Плана на ЕС за постигане на целите за климата до 2030 г.

Място и час на срещата за демонстрацията: В стопанството на „Агромейт“ ООД в Западна промишлена зона на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, 11:00 ч., 27.08.2025 г.

Локация:https://www.google.com/maps/place/Agromate+ltd./@42.4696407,26.4760705,686m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x40a6346059cc6107:0xcf0913232b8dfd64!8m2!3d42.4696407!4d26.4760705!16s%2Fg%2F11gbf8rkl_?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Цел на демонстрацията:

Основни цели на това събитие са демонстрация и обмяна на опит за ползите от климатично интелигентното земеделие, повишаване и разпространение на знанията относно добрите практики и мерки за адаптация на стопанствата към климатичните промени и смекчаване на въздействието както върху компонентите на околната среда, така и върху климата.

Ще бъдат представени устойчивите подходи в производството на зърнени, маслодайни и фуражни култури, както и стратегиите за адаптация към климатичните промени и намаляване на отпечатъка върху околната среда. Акцентите включват: планиране и управление на сеитбооборота; избор на култури, устойчиви на воден и топлинен стрес; оптимизация на ресурсите и управлението на хранителните вещества; намаляване употребата на минерални торове и продукти за растителна защита; прецизно напояване. Допълнително ще бъдат разгледани практиките за добавяне на стойност чрез преработка, както и инвестициите в оборудване, машини и технологии, обезпечаващи стратегическите цели и развитието на стопанството.

Събитието е отворено за всички желаещи да го посетят  – земеделски стопани, учени и изследователи, съветници, студенти и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителни въпроси и регистрация се свържете с: Теодора Георгиева – координатор на екипа на АЗПБ за изпълнение на проект Climate Farm Demo:  Електронна поща: [email protected]Тел .: +359 882 512 199

Участието в демонстрацията е безплатно!  

Очакваме Ви!

