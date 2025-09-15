Д-р Филип Хезекер пред Агрозона: Инвестицията в управлението на токсините се отплаща многократно

Токсините в храната за животни са невидим враг, който може да нанесе сериозни щети на производителността и здравето на прасетата и птиците. В интервю за „Агрозона“ д-р Филип Хезекер, продуктов мениджър в Biochem, Германия, хвърля светлина върху произхода на най-често срещаните токсини, техните последствия и ефективните стратегии за управлението им. Той подчертава, че холистичният подход, съчетаващ добри земеделски практики, качествен фураж и съвременни добавки, е ключът към успешното справяне с проблема. Д-р Хезекер участва в едно от най-значимите събития за животновъдния сектор в България – Smart Poultry & Pig World 2025.

В своята лекция говорите за управлението на токсините при моногастричните животни (прасета и птици). Кои са най-често срещаните и опасни токсини, които застрашават здравето на тези животни, и как се появяват те?

Ние се фокусираме основно върху три основни категории токсини, които представляват заплаха за здравето на прасетата и птиците. Това са микотоксините, ендотоксините и екзотоксините. Всички те имат различен произход.

Микотоксините са вторични метаболити на плесените, които показват повишена честота на разпространение, например поради климатичните промени.

Ендотоксините, наричани още липополизахариди (LPS), са градивна част от външната клетъчна стена на грам-отрицателните бактерии (напр. Escherichia coli), които винаги присъстват във всеки микробиом. Повишено освобождаване на ендотоксини във свободна форма се случва, когато бактериите умират или се размножават.

Третата категория, екзотоксините, са големи протеинови структури, които се отделят от някои бактерии (напр. Escherichia coli или Clostridium perfringens) и директно увреждат тъкани като чревния епител.

Кои са основните признаци, за които фермерът трябва да следи, за да разбере, че животните му са изложени на токсини?

По отношение на микотоксините това е трудно, тъй като поради техните цитотоксични ефекти – като инхибиране на протеиновата биосинтеза, променена генна експресия или повишен оксидативен стрес – рядко наблюдаваме типични клинични признаци. Това, което виждаме, са предимно неспецифични признаци като намалени параметри на производителността, намалена репродукция или увредена имунна система. Тъй като наличието на микотоксини оказва негативно въздействие върху чревния епител, увреждайки ентероцитите, чашковидните клетки и протеините на плътните връзки, те увеличават чревната пропускливост. Това води до повишено усвояване на нежелани вещества като ендотоксини или повишена транслокация на патогени към кръвта и вътрешните органи. При прасетата появата на некроза на ушите, особено при отбитите прасенца, е индикатор за синдрома на възпаление и некроза при свинете (SINS) и може да бъде признак за повишен прием на ендотоксини.

Какви са последиците от излагането на токсини върху здравето, растежа и продуктивността на прасетата и птиците?

И трите категории токсини имат отрицателно въздействие върху здравето, растежа и продуктивността.

Микотоксините са почти неизбежен риск при формулирането на фуража и имат сериозни последици за здравето и зоотехническите показатели. Дори в малки количества, те нарушават целостта на червата и увреждат други пролиферативни тъкани на клетъчно ниво, което води до намалено усвояване на фуража, имунен дефицит, намалена репродуктивна способност и повишен метаболитен стрес. Те също така проправят пътя за повишен стрес от ендотоксини.

Неконтролираният прием на ендотоксини води до дозозависим възпалителен отговор. Това може да варира от намален прием на фураж и конверсия на фуража до тежки възпалителни процеси и увреждания, в зависимост от това колко ендотоксини могат да навлязат неконтролируемо в кръвния поток.

Клиничната проява на заболявания, свързани с екзотоксини, зависи от вида на токсина и съответния патоген. Особено типични са например симптомите на оточно заболяване при прасетата, причинено от шига токсин. При домашните птици, екзотоксините на Clostridium perfringens са сред най-често наблюдаваните.

Кои са основните стратегии и подходи за ефективно управление на токсините във фермата? Достатъчно ли е просто да се използват фуражни добавки?

Микотоксините могат да бъдат неутрализирани от специфични решения, предоставени от усъвършенствани повърхностно-активирани свързващи агенти, които могат безопасно да адсорбират всички съответни видове микотоксини. Следователно, ефективното управление на микотоксините е в основата на холистичното управление на токсините. Ендотоксините принадлежат към обичайната среда на нашите животни и хора. Една интелигентна концепция за фуражни добавки, която от една страна намалява приема на ендотоксини, а от друга – насърчава тяхното изчистване, очевидно може да намали риска от патологично увеличаване на тези силно реактивни компоненти на бактериалната клетъчна стена в организма. Запазването на целостта на червата е основната част от такава концепция, заедно с групи добавки, които положително модулират микробиотата и държат под контрол изобилието на грам-отрицателни бактерии. Най-значимите бактериални екзотоксини се образуват от почти винаги присъстващи факултативни патогени. Следователно и тази категория токсини е неизбежен рисков фактор при комерсиални условия. Най-обещаващият подход е да се поддържа изобилието на токсигенни бактерии под критично ниво, при което не се наблюдава значително производство на токсини. За да се постигне това, е необходим концептуален подход, който съчетава добри управленски практики, адекватна фуражна формула и интелигентен избор на фуражни добавки, преследващи две основни цели: подкрепа на полезните „добри“ бактерии и защита срещу „лошите“.

Има ли връзка между качеството на фуража и наличието на токсини? Как фермерите могат да гарантират безопасността на фуража, който използват?

Да, има връзка между качеството на фуража и наличието на токсини. Фермерите могат да тестват своя фураж или суровините, които се използват в крайния фураж, за наличие на микотоксини. Като включват висококачествени фуражни добавки във фуража, те могат да подкрепят полезните бактерии в червата и да укрепят чревния епител.

Как технологиите, обсъдени на форума, могат да помогнат за по-доброто откриване и управление на токсините?

Важно е да се внедри интелигентна система за мониторинг на микотоксините. Целта трябва да бъде постигането на добър и икономичен микс от аналитични и превантивни мерки, като например висококачествени свързващи вещества за токсини. Следователно, бързите, евтини и точни аналитични методи са важен компонент, както и усъвършенстваните, научно тествани свързващи вещества за токсини.

Форумът Smart Poultry & Pig World 2025. се фокусира върху устойчивостта. Как управлението на токсините допринася за устойчивото животновъдство и защо е важно да се инвестира в тази област?

Трите споменати категории токсини имат пряко въздействие върху устойчивостта на животновъдството, тъй като те са отговорни за намаленото усвояване на хранителните вещества, намалената производителност и следователно повишената конверсия на фуража. Това означава, че са необходими повече ресурси за изхранването на животните, а това не е устойчиво.

Как виждате бъдещето на безопасността на фуражите? Ще се насочи ли индустрията към повече превантивни мерки, базирани на анализи и данни?

Мисля, че използването на превантивни мерки, които се основават на анализи и данни, ще става все по-важно в бъдеще. Прогнозите за регионални замърсявания с микотоксини предоставят важна информация за фуражната индустрия относно качеството на суровините. Въпреки това, няма да е възможно напълно да се избегне наличието и отрицателните ефекти на трите категории токсини, така че един холистичен подход за управление на токсините, който включва комбинация от различни фуражни добавки, също ще става по-важен в бъдеще.

Какъв съвет бихте дали на българските фермери, за да се справят по-добре с проблема с токсините?

Отговорът се крие в отговорите на всички предишни въпроси. Важно е тук да се възприеме холистичен подход. Това означава, че управлението на токсините започва още преди да бъде засято зърното, с избора на сортове култури, и се простира до добра земеделска практика, интелигентна концепция за фураж, включваща мониторинг, и използването на висококачествени фуражни добавки в крайния фураж за животните.