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„Булгаргаз“ потвърди предложението си за намаление на цената на синьото гориво за месец юни

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Благодарение на доставките на азерски газ цената за българските потребители остава изключително изгодна – над 10 евро/MWh по-ниска в сравнение с международните цени

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 11.05.2026 г. заявление на “Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец   юни, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В заседанието участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов.

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Благодарение на доставките на азерски газ цената за българските потребители остава изключително изгодна – над 10 евро/MWh по-ниска в сравнение с международните цениЗа трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-ниските в Европа

„Булгаргаз“ запазва предложението си за м. юни за цена на природния газ в размер на 35,62 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), обяви на заседанието ръководителят на газовото дружество. Предлаганата за м. юни цена е с 1% по-ниска в сравнение с цената от 35,98 евро/MWh за м. май.

За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-ниските в Европа

Благодарение на дългосрочния договор за доставки от Азербайджан, цената от 35,62 евро/MWh е много изгодна за българските потребители, тъй като остава значително под нивата на европейските газови борси. Към днешна дата тя е над 10 евро/MWh по-ниска спрямо международните фючърси за м. юни – на газовия хъб TTF в Нидерландия котировките за следващия месец се търгуват за 46,40 евро/MWh.

Справка показва, че в сравнение с международните цени утвърдената регулирана цена за м. април е била по-ниска с над 20 евро/MWh. През м. май тази тази тенденция се запази като цената е с над 10 евро/MWh по-изгодна, което осигури конкурентни предимства на бизнеса.

Предложената от „Булгаргаз“ ЕАД цена за м. юни включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В ценовия микс за м. юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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