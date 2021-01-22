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Биопроизводителите съобщават за грешки в електронния регистър до 25 януари

avatar Екип на Агрозона ПУБЛИКУВАНО НА 22.01.2021 11:30


биологични оператори, Agrozona.bg

Биологичните оператори, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020 имат възможност в срок до 25 януари да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия, пропуски и грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители.

Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и детайлно описание по констатираните несъответствия. Мотивираните уведомления за корекции от контролиращите лица, които са получени в МЗХГ  в срок до 26 януари ще бъдат разгледани по същество. В случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции в Електронния регистър, съобщават от земеделското министерство.

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    Екип на Агрозона
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Биопроизводителите съобщават за грешки в електронния регистър до 25 януари
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