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До 100% безвъзмездна подкрепа за оборудване на риболовни кораби

АктуалноАкцентиЛов и Риболов
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Размерът на финансовата подкрепа е от 3 067,75 евро до 102 258,38 евро, а процентът на съфинансиране от програмата е от 50% до 100% в зависимост от планираните разход

Управляващият орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 отвори прием на проектни предложения по процедура BG14MFPR001-1.012 „Специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието“. Тя е насочена към придобиване на специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието.

АКЦЕНТИ
Размерът на финансовата подкрепа е от 3 067,75 евро до 102 258,38 евро, а процентът на съфинансиране от програмата е от 50% до 100% в зависимост от планираните разходМогат да бъда извършени инвестиции в селективни риболовни уреди с ниско въздействие върху рибните популации; иновации в риболова и на борда на корабите, инвестиции за опазване на биоразнообразието и намаляване на разхода на гориво; нисковъглеродни техники за риболов и енергийно ефективни инсталации; системи за отблъскване на китоподобни видове; възобновяеми енергийни източници; съоръжения за морски отпадъци на борда на корабите; изкуствени рифове и др.

Проектни предложения могат да подадат еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са собственици на риболовен/ни кораб/и или имат правно основание за ползване за срок минимум 7 години от датата на подаване на проектното предложение. Трябва да притежават всички документи и разрешителни, регламентиращи дейността им. Допустими кандидати са и юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с дейности в областите рибарство, морски риболов, защита на морската среда и опазване на водното биоразнообразие.

Размерът на финансовата подкрепа е от 3 067,75 евро до 102 258,38 евро, а процентът на съфинансиране от програмата е от 50% до 100% в зависимост от планираните разходи. За дребномащабния крайбрежен риболов подкрепата може да достигне 100%.

Могат да бъда извършени инвестиции в селективни риболовни уреди с ниско въздействие върху рибните популации; иновации в риболова и на борда на корабите, инвестиции за опазване на биоразнообразието и намаляване на разхода на гориво; нисковъглеродни техники за риболов и енергийно ефективни инсталации; системи за отблъскване на китоподобни видове; възобновяеми енергийни източници; съоръжения за морски отпадъци на борда на корабите; изкуствени рифове и др.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Предвидени са три крайни срока за подаване на проектни предложения: 31 декември 2026 г.; 1 март 2027 г. и 30 април 2027 г. Условията за кандидатстване и условията са публикувани на www.eufunds.bg и в ИСУН https://eumis2020.government.bg

В подкрепа на кандидатите, Областен информационен център – Добрич е изготвил кратка презентация, публикувана в YouTube канала: www.youtube.com/@ОИЦДобрич

Експертите от Областен информационен център-Добрич са на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, ст. 114), на тел. 058 602 758, електронна поща [email protected], страницата на центъра във Фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch  и на Viber канала: https://bit.ly/3VWQbUQ.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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