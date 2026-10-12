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БАБХ иззе 400 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Продуктите са иззети и предстои да бъдат унищожени

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха 400 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“. Действията са извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на два автобуса с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили съответно по 200 кг овча лой във всеки, опакована в кашони. Продуктите са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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