Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Стартира прием на проекти по Програма „Дунавски регион“ 2021-2027

3 Минути

Формулярите за кандидатстване могат да се подават до 14.00 часа на 15 декември тази година

Стартира приемането на проектни предложения по Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027. Средствата, които ще се предоставят по тази покана, възлизат на 27,3 млн. евро.

Необходимо е да се попълнят апликационни форми в електронната система на програмата – JeMS.

За тях могат да бъдат подавани проектни предложения в няколко тематични области:

  • Развитие на умения в областта на изкуствения интелект с цел повишаване на конкурентоспособността, стимулиране на иновациите и осигуряване на устойчив икономически растеж в Дунавския регион;
  • Устойчиви решения за възобновяема енергия в контекста на производството на енергия, отоплителните и охладителните системи, натоварването на мрежата, енергийните общности, районното отопление и охлаждане, съхранението и намаляването на пиковите товари;
  • Насърчаване на капацитета за адаптиране към изменението на климата в Дунавския регион и управлението на бедствия (като наводнения, суши, горски пожари и замърсяване на реките). Хармонизация и координация на прогнозиране, мониторинг, готовност или реагиране на транснационално ниво;
  • Устойчиво, интегрирано, транснационално управление на водите и седиментите в басейна на река Дунав, осигуряващо добро качество и количество на водите и баланс на седиментите и други.

Предвижда се максималната продължителност на проектите да бъде 30 месеца, с начало 1 юли 2026 г. Оценката ще се извърши между декември 2025 и април 2026 г.

Формулярите за кандидатстване могат да се подават до 14.00 часа на 15 декември тази година.

Необходимо е да се попълнят апликационни форми в електронната система на програмата – JeMS.

Одобрените проекти ще получат съфинансиране от ЕС в размер на 80%. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата, ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект. Останалата част – 5% от националното съфинансиране се поема като собствен принос на партньорите.

Проектите по програма „Дунав“ трябва да включват партньори от поне три от участващите държави, като поне един от тях следва да е партньор от държава членка на ЕС. Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации и др.

Подробна информация за поканата, необходимите документи за кандидатстване, както и записи от разяснителните уебинари от страна на Съвместния секретариат по всяка от тематичните области сa публикувани на страницата на програмата: https://interreg-danube.eu/calls-for-proposals/third-call-for-proposals, както и на официалната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/treta-pokana-po-programa-dunavski-region-2021-2027/.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

