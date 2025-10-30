Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

БАБХ затвори нерегламентиран обект за приготвяне на храни в Айтос

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Обектът е затворен незабавно, а от производственото помещение, в което се е приготвяло гьозлеме, са насочени за унищожаване наличните храни и суровини, съхранявани в хладилните съоръжения

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатираха нерегламентиран обект на територията на гр. Айтос при извършване на рутинна проверка по плана за официален контрол на обекти за производство и търговия с храни. Обектът е функционирал без да бъде вписан в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и хранителни добавки, което е нарушение на изискванията на Закона за храните.

Обектът е затворен незабавно, а от производственото помещение, в което се е приготвяло гьозлеме, са насочени за унищожаване наличните храни и суровини, съхранявани в хладилните съоръжения и представляващи потенциален риск за здравето на потребителите.

На собственика на обекта е съставен акт за установяване на административно нарушение, както и връчена заповед за спиране на нерегламентираната дейност.

БАБХ напомня, че всяка дейност, свързана с производство и търговия на храни, подлежи на регистрация и официален контрол с цел гарантиране на безопасността на потребителите.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Съмнение за антракс: БАБХ предприе действия за ограничаване на заболяването
БАБХ: С настъпването на есенно-зимния сезон се повишава рискът от Инфлуенца по птиците
БАБХ: Предаването на проби за изследване на АЧС и трихинелоза при лов на дива свиня е задължително
БАБХ започна проверки в училищните столове и бюфети
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Европейската мебелна индустрия призовава ЕК да отложи прилагането на Регламента за обезлесяване
АктуалноАкценти
БАБХ затвори нерегламентиран обект за приготвяне на храни в Айтос
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Тахов: Ваксинация по дребни преживни животни против шарка няма да се...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Зам.-министър Витанова: Над 2,5 млрд. лв. ще бъдат инвестирани за развитието на...
АктуалноАкцентиСъбития
Вземете своя билет за ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025: АЗПБ представя най-доброто от...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама