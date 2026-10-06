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БАБХ започва засилен контрол върху картофите в големите търговски вериги

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Проверките ще обхванат пет от най-големите вериги и складовете към тях в цялата страна

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки на предлаганите картофи в пет от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контролът ще стартира от 6 октомври 2026 г. и ще продължи до 12 октомври 2026 г.

Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство.

При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните административни мерки съгласно действащото законодателство. Контролът е част от действията на БАБХ за гарантиране на коректния произход, качеството и проследимостта на храните, предлагани на българския пазар.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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