Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. До 15 октомври 2025 г. инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните на територията на училищата, както и кетъринг фирми, доставящи храна на училища.

Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни; сроковете на съхранение на храните; спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетиране и др.

Особено внимание ще се обръща на съответствието с Наредба №2/20.01.2021 г., която определя специфичните изисквания за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици.

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство.