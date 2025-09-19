Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

БАБХ започна проверки в училищните столове и бюфети

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна проверки в училищните столове и бюфети във връзка с началото на учебната година. До 15 октомври 2025 г. инспекторите ще проверяват всички детски градини, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните на територията на училищата, както и кетъринг фирми, доставящи храна на училища.

Контролът обхваща произходът и правилното съхранение на суровини и храни; сроковете на съхранение на храните; спазването на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите, етикетиране и др.

Особено внимание ще се обръща на съответствието с Наредба №2/20.01.2021 г., която определя специфичните изисквания за безопасност и качество на храните в детските заведения, училищните столове, обектите за търговия на дребно на територията на училищата, както и при организирани мероприятия за деца и ученици.

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
БАБХ продължава срещите със стопани във връзка с шарката по дребните преживни животни
Денонощен контрол: ОДБХ Пловдив гарантира биосигурност на инсинераторната площадка
БАБХ унищожи 28 000 патици заради три огнища на птичи грип
БАБХ удължава мерките срещу шарка по овцете и козите в област Пловдив
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
БАБХ започна проверки в училищните столове и бюфети
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
EFIC сигнализира, че тарифите за износа на мебели за САЩ могат да...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Вицепремиерът: Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на...
АктуалноАкцентиРегиони
ЕНЕРГО-ПРО осигури подкрепата на областните управители за сигурно електрозахранване през зимните месеци
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Условията за кандидатстване по интервенция „Сътрудничество за къси вериги за доставка“ бяха...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама