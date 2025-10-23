Въглеродно земеделие
БАБХ: С настъпването на есенно-зимния сезон се повишава рискът от Инфлуенца по птиците

Най-ефективният начин за предотвратяване на заболяването е стриктното прилагане на мерките за биосигурност

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че с настъпването на месец октомври навлизаме в период, традиционно свързан с повишен риск от възникване и разпространение на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП). Това се дължи на есенната миграция на диви птици по основните миграционни пътища, преминаващи над територията на България, както и на промените в климатичните условия.

Най-ефективният начин за предотвратяване на заболяването е стриктното прилагане на мерките за биосигурност – отглеждане на птиците на закрито, ограничаване на достъпа на диви птици и гризачи, правилно съхранение на фуражите, почистване и дезинфекция на транспортните средства, както и внимателен контрол на произхода и здравния статус на новозакупените птици.

Високопатогенната инфлуенца по птиците, известна още като птичи грип, е силно заразно вирусно заболяване, засягащо домашни и диви птици и представляващо сериозно предизвикателство за птицевъдния сектор. Заболяването се характеризира с бързо разпространение и висока смъртност при възприемчивите видове, а последиците от него имат значителен икономически и социален ефект в засегнатите региони.

Основният природен резервоар на вируса са дивите водоплаващи птици, които могат да пренасят инфекцията на големи разстояния по време на миграция. Те заразяват и местните синантропни видове, които спомагат за продължителната циркулация на вируса в околната среда. Допълнителен риск представляват механичните преносители – контаминирани транспортни средства, инвентар, фуражи, вода, дрехи и обувки на персонала в птицевъдните обекти.

От началото на годината вирусите на инфлуенца по птиците се разпространяват активно в редица европейски държави, като най-засегнати са Полша, Унгария и Италия.

През месец октомври на територията на Република България са установени три огнища на заболяването – в областите Хасково и Пловдив, с общ брой засегнати птици над 66 000. Незабавно са предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на инфекцията, в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство.

Още препоръки за защита на стопанствата може да намерите тук: https://www.efsa.europa.eu/bg/no-bird-flu

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

