БАБХ предотврати нерегламентирано транспортиране на животни и месо без документи

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред

След постъпил сигнал на 14 август от служител на „Гранична полиция“ за спрян в района след ГКПП „Кулата“ миниван, превозващ живи животни и месо, екип на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград извърши незабавна проверка на място.

При инспекцията беше установено, че в превозното средство се намират 7 броя овце и 1 брой коза (пръч), както и 20 кг овчи разфасовки месо, всички без идентификационна и здравна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Превозното средство не е регистрирано за транспорт на живи животни и храни от животински произход.

По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните.

БАБХ призовава гражданите при установяване на нарушения и нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

