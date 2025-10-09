Въглеродно земеделие
БАБХ: Предаването на проби за изследване на АЧС и трихинелоза при лов на дива свиня е задължително

Мариана Климентиева
Изследването за трихинелоза остава жизненоважна превантивна мярка за защита на човешкото здраве

Във връзка с откриването на сезона за групов лов на дива свиня на 4 октомври 2025 г., Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на ловците, че предаването на проби за изследване на Африканска чума по свинете (АЧС) и трихинелоза е задължително.

Вирусът на АЧС не представлява риск за здравето на хората, но лабораторният контрол е от ключово значение за проследяване на заболяването, откриване на нови огнища и предприемане на навременни мерки за ограничаването му.

Изследването за трихинелоза остава жизненоважна превантивна мярка за защита на човешкото здраве. То позволява да се предотвратят случаи на заразяване при консумация на месо от диви свине, добито при лов. Пробите се изследват в акредитирани лаборатории, включително в лабораториите на БАБХ.

При положителен резултат за трихинелоза, лабораторията незабавно уведомява директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), официалния ветеринарен лекар на общината и контактното лице от ловната дружинка, за да бъдат предприети необходимите действия по обезвреждане на месото. Положителните проби се изпращат в Националната референтна лаборатория за диагностика на трихинелозата към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, а добитото месо се проследява, събира и унищожава по установения ред.

БАБХ призовава ловците да спазват стриктно ветеринарно-санитарните изисквания и да проявяват отговорност в името на безопасността на храните и опазването на здравето на хората и животните.

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

