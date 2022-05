Турските износители настояват повече оператори да ги представляват

До няĸoлĸo дни пpoблeмитe c пестицидния ĸoнтpoл нa ГКПП „Kaпитaн Aндpeeвo“ и oбpaзyвaлитe ce oпaшĸи c ĸaмиoни тpябвa дa бъдaт peшeни, обеща зaмecтниĸ-миниcтъpът нa зeмeдeлиeтo Ивaн Xpиcтaнoв cлeд пoceщeниe нa пyнĸтa c пocлaниĸa нa Typция y нac Aйлин Ceĸизĸьoĸ и cpeщa c пpeвoзвaчи.

Той съобщи, че в момента 519 са камионите, които чакат да бъдат обработени и се предвижда те да бъдат обслужени в рамките на два дни.

В рамките на това време се предвижда и транспортните компании, които обслужват Националната референтна лаборатория „ЦЛХИК“, която пое изследването на продукцията, да станат повече.

Посланик Секизкьок коментира, че турските власти, както и асоциацията на износителите на плодове и зеленчуци на Република Турция, са убедени, че новата система на работа на „Капитан Андреево“ ще бъде от полза. „Ние имаме желание да работим заедно и да ви съдействаме в този процес така, че турските износи да преминат през него с минимални затруднения“, заяви Айлин Секизкьок.

Турските износители информираха заместник-министъра за редица проблеми, които са имали при доскорошния начин на извършване на контрола. Те потвърдиха доверието си в Националната референтна лаборатория „ЦЛХИК“, която пое изследването на продукцията и подчертаха, че най-големият проблем в момента е, че фирмата, отговорна за товарите и тяхна връзка с официалния контрол, е само една. „Смятаме, че ако има възможност да бъдат одобрени и други фирми, които да изпълняват тази функция, проблемът ще бъде разрешен“, казаха в допълнение износителите.

