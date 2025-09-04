Анализ: Ритейл парковете движат пазара на търговските площи в България

Новите обекти и разширенията в сегмента са ключов двигател за растежа, като се очаква до 2026 г. общата им площ да надмине тази на моловете.

Пазарът на търговски площи в България запазва високата си динамика и устойчив темп на растеж, движен предимно от новите и разширени обекти в сегмента на ритейл парковете. През периода април-юни обемът на нововъведените в експлоатация площи се увеличи с 30% спрямо първото тримесечие, достигайки 25 152 кв. м. Цялата тази площ се намира единствено в паркови обекти, като ключова роля изиграха частичното откриване на Parkmaxx Plovdiv и РП Раковски, както и разширението на XOPark Sofia. Това сочат данните от анализа на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield | Forton.

Общият наличен обем в сегмента на ритейл парковете вече е 621 000 кв. м, разпределени в 61 локации в страната.

В същото време търговските площи в процес на строителство намаляха до 159 000 кв. м в рамките на 14 обекта, а още 175 000 кв. м са на етап планиране в други 14 проекта. Очакванията са до края на 2025 г. обемът на търговските паркове да надхвърли 700 000 кв. м, а в края на 2026 г. – 800 000 кв. м, с което ще изпреварят моловете по обща отдаваема площ.

„Инвестициите в сегмента на ритейл парковете запазват висока динамика. До края на 2026 г. се очаква те дори да надминат моловете по площ. Причината е от една страна гъвкавият формат, а от друга – по-ниските оперативни разходи и възможността да се позиционират в по-малки градове, където моловете не са устойчив модел”, коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.

Търсенето също отчете ръст от 12% на тримесечна база, със 75 новооткрити магазина и близо 34 000 кв. м новонаети площи. Моловете заемат 59% от броя на новите сделки и 43% от тяхната площ, докато ритейл парковете държат останалия дял. Най-активни през тримесечието бяха търговците на мода (почти 8 000 кв. м), следвани от тези на електроника (около 6 000 кв. м) и вериги с разнообразен асортимент (над 4 000 кв. м).

Нивата на свободни площи в моловете и ритейл парковете останаха ниски в цялата страна. Наемите за първокласни площи в моловете в София се повишиха до 46 евро/кв. м, докато тези в ритейл парковете в столицата останаха стабилни на 13 евро/кв. м. Доходността при моловете се запази на 7,5%, а при ритейл парковете лекото понижение до 7,25% отразява нарастващата динамика в сегмента.

Снимки: https://cwforton.com/