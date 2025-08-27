Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите

АктуалноАкцентиОколна среда
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Неудобството води и до отлагане на по-сложни манипулации

Държавата предприе спешни мерки за разрешаване на водната криза в Плевен. Нови сондажи се правят, ремонтират се участъци от мрежата, за да не се губи вода, а ВИК експерти ще следят за кражби. И докато властите търсят начини, плевенчани продължават да са на строг режим на водата.

АКЦЕНТИ
Неудобството води и до отлагане на по-сложни манипулацииЛипсата на вода затруднява живота не само на обикновените граждани, но и на лекарите

Два пъти на ден от 6 до 9 и вечер от 19 ч. до 21:30 или 22 ч. Това е времето, в което плевенчани и жителите на околните села имат вода в летния сезон. И въпреки мерките, които държавата сега предприема, спешно трябва да намерят нови сондажи или пък вече съществуващи, които да включат във водопреносната мрежа, да се отстранят повредите по остарялата мрежа и проверки за кражба на вода.

Липсата на вода затруднява живота не само на обикновените граждани, но и на лекарите

“Рано сутрин съм извикала моите пациенти, които са в чакалнята, тъй като ако спазвам работното си време от 9 ч., аз трябва да не работя от 9 до 19. В Плевен няма вода. Идвам сутрин рано, пълня си бутилките с вода. Аз съм принудена да мия плювалник, да мия ръце, да мия инструменти с водата, с която съм се запасила. Това е голям проблем”, каза в ефира на БНТ д-р Поля Петева, дентален лекар и председател на Български зъболекарски съюз в Плевен.

Неудобството води и до отлагане на по-сложни манипулации. “Отлагат се, особено кръвни. Или ги извикваме много рано, но това нарушава нашето ежедневие. И ние сме хора,” разясни Петева.

Снимка: БНТ

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Премиерът: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата в Плевен
Премиерът: Даваме приоритет на ВиК проектите, в Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода
Георги Стоянов, БФС: Безводието е въпрос на национална сигурност
Кметът на Плевен за водната криза: Не мога да отговоря кога ще има вода
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиПолитика и факти
Премиерът: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата...
АктуалноАкценти
БАБХ унищожи 28 000 патици заради три огнища на птичи грип
АктуалноАкцентиОколна среда
Безводието в Плевен сериозно затруднява работата на стоматолозите
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Eвродепутатът Стоянов: С около 20% се очаква да бъдат намалени средствата за...
АктуалноАкценти
БАБХ удължава мерките срещу шарка по овцете и козите в област Пловдив

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама