Георги Стоянов, БФС: Безводието е въпрос на национална сигурност

Български фермерски съюз (БФС) апелира за спешни мерки и настоява за включване на браншовите организации в решаването на проблема

Български фермерски съюз (БФС) излезе с официално становище след извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите, посветено на кризата с безводието. Организацията категорично подкрепя създаването на Национален борд по водите, който да обедини всички държавни институции, ангажирани с проблема.

„Във връзка с проведеното извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите, на което беше обсъждано приемането на решение за спешни мерки за преодоляване на водната криза, Български фермерски съюз заявява категорична подкрепа за създаването на единен орган Национален борд по водите, който да се сформира от всички държавни институции, имащи отношение към проблема, както за подсигуряване на вода за питейни нужди, така и за напояване в земеделието,“ заяви Георги Стоянов – председател на БФС.

„Считаме, че това е ключов въпрос от националната сигурност на държавата. Създаването на Национален борд налага безспорната необходимост от участие и на браншовите организации и неправителствения сектор, пряко ангажирани с темата. Съюзът заявява своята готовност да предостави съответната експертна помощ, тъй като ситуацията налага спешни законодателни мерки в работен порядък и високо ниво на професионализъм. Надграждането и синхронизацията на остарялото и неприложимо законодателство е на дневен ред. Именно поради това реалното прилагане на Закона за публично частното партньорство, което е кауза на Български фермерски съюз, е част от намирането на работещи решения в сектора,“ обясни Стоянов.

От БФС призовават темата да бъде деполитизирана и подчертават, че само оперативното участие на земеделския сектор може да гарантира намирането на работещи решения, които да бъдат приложими на практика. Според тях, “практическата приложимост, политическата воля и цялостната стратегическа визия са единственият начин и гарант за консенсус и намиране на решения, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.”