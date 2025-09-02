Въглеродно земеделие
В Плевенско влиза в сила частично бедствено положение заради безводието

Мариана Климентиева
МРРБ: Реални резултати от спешните мерки за Плевен се очакват през септември

От днес в Плевенска област влиза в сила частично бедствено положение заради безводието. То беше обявено със заповед на областния управител Николай Абрашев и ще важи за срок от 7 дни, съобщи БНТ.

Частичното бедствено положение обхваща общините Плевен и Долна Митрополия, както и общо 9 села в областта. Предстои обезпечаване на необходимите количества бутилирана изворна вода на болничните заведения, детските градини, учебните и социалните заведения.

На този фон екипи на Община Плевен днес ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.

Първите реални резултати от предприетите спешни мерки във връзка с безводието в Плевен се очаква да дадат резултат през септември. Това стана ясно на проведената среща между министъра на регионалното развитие Иван Иванов, ресорния зам.-министър Веселина Терзийска и ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. От дружеството отчетоха извършените дейности. Сред тях са установяване на 3 участъка с големи водозагуби – по единия вече се работи от екипи на ВиК – Плевен, вторият ще бъде поет от екипи на ВиК оператори от други области, които ще пристигнат в неделя, а за третия е подписано споразумение между МРРБ и Община Плевен, с което се осигурява финансиране.

Всички съществуващи каптажи и сондажи са почистени, като в момента се работи активно по каналите за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара. През изминалата седмица са извършени и близо 100 проверки на обекти за незаконни присъединявания, при които са установени 6 такива. Поставени са и 15 водоноски – 7 в града и 8 в селата.

Установен е и контакт с военното поделение в Плевен и се обсъждат възможностите за ползване на техни водоизтичници. Идентифицирани са 11 съществуващи потенциални водоизточника, като сондажите по тях ще започнат следващата седмица. ВиК-Плевен ще достави безвъзмездно хидрофори за обществени учреждения (училища и болници).

МРРБ и ВиК холдингът ще продължат да оказват експертна и финансова подпомощ за Плевен, в тясна координация с кмета на общината и сформирания кризисен щаб към областния управител.

Мариана Климентиева
