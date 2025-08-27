Въглеродно земеделие
Премиерът: Готов е графикът със срокове за решаване на проблема с водата в Плевен

Мариана Климентиева
МРРБ да го качат на сайта си незабавно, заяви министър-председателят Росен Желязков 

„Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности с ясни срокове за решаване на проблема с водата в Плевен. Графикът е готов и разпореждам на МРРБ да го качат на сайта си незабавно”. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание днес.

Премиерът настоя за включване на гражданите в наблюдението по изпълнението на графика и контролирането на дейностите по него. „Най-важното е да има яснота по всички мерки, които ще бъдат предприети през следващите дни“, категоричен бе Желязков.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов докладва, че в спешен порядък са предприети действия, най-важните от които са осигуряване на необходимите средства за рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Министърът е разпоредил служители на ВиК оператори от цялата страна да се командироват в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, както и да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, за да се осигурят допълнителни количества вода, тъй като са нужни 300 л вода в секунда.

 

Иван Иванов заяви още, че щабът, сформиран в региона заради кризата, работи непрекъснато заедно с командировани служители от министерството и ВиК холдинга. „Изготвен е план със съответните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия, включително и за дългосрочна визия и построяването на язовир „Черни Осъм“, защото това е единствения вариант за трайно водоподаване както в Плевен, така и в Ловеч“, подчерта още министър Иванов.

 

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

