Въглеродно земеделие
Премиерът: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата

Мариана Климентиева
3 Минути

Досега само 1 млн. лв. от общо 50 млн. лв. от общинската програма за града са били насочени за водоснабдяване

„Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата. Така че единствената задача, която има правителството, е да реши този проблем“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на заседание на кризисния щаб в Плевен.

„Не е време да говорим за минали грешки, а да действаме решително и без отлагане“, категоричен бе министър-председателят. Желязков посочи, че въпросът е комплексен и изисква политическа воля както на централната власт, така и на местната администрация. Правителството вече има създадена организация и набелязани мерки. Министър-председателят акцентира върху необходимостта от поемане на политическия риск от страна на общината при изпълнението на ремонтните дейности, въпреки неизбежните временни неудобства за гражданите.

Премиерът Росен Желязков подчерта, че въпреки усилията за подобряване на водоснабдяването и намирането на нови водоизточници, проблемът с безводието няма да се реши без сериозен ремонт на ВиК мрежата в Плевен, по която загубите на вода надхвърлят 70%. Министър-председателят отбеляза, че досега само 1 милиона лева от общо 50 милиона лева от общинската програма за Плевен са били насочени за водоснабдяване. В тази връзка Росен Желязков бе категоричен, че програмата ще бъде преразгледана и цялата сума ще бъде използвана за ВиК проекти.

Министър-председателят разпореди на вицепремиера Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, да действа своевременно и ежеседмично да отчита изпълнението на предприетите действия. Росен Желязков поиска приоритетно да се следи спазването на утвърдените срокове и ефективното усвояване на финансовите ресурси, осигурени за решаване на кризата.

„Хората заслужават сигурност и качество на водоснабдяването“, посочи още премиерът. Министър-председателят е възложил на „Напоителни системи“ анализ за алтернативни решения за Плевен, които могат да бъдат включени в краткосрочните мерки, с цел максимално ефективно управление на водните ресурси.

 

