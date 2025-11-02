Зимен сън под контрол: Експерти наблюдават сънливците в защитена зона „Преславска планина“

Горските сънливци харесаха новите си домове

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен извършиха успешен мониторинг на популацията на сънливци в землището на село Иваново, част от защитена зона „Преславска планина“. Проверката идва няколко месеца след като в началото на годината в горски масив бяха поставени 25 специални дървени къщички, предназначени да подпомогнат опазването на тези защитени видове.

Резултатите от проверката са повече от обнадеждаващи: В 21 от 25-те къщички са открити ясни следи от обитаване, което показва, че сънливците са приели новите си домове. Още по-конкретно, в шест от къщичките са засечени живи екземпляри от горския сънливец (Dryomys nitedula). Това е категоричен знак, че поставените изкуствени убежища изпълняват своята функция и осигуряват необходимите условия за живот на тези редки и симпатични обитатели на горите.

Подготовка за дългия зимен сън

С настъпването на есента и предстоящите студени месеци, сънливците вече се подготвят за характерния за тях дълъг зимен сън. Периодът на хибернация обикновено продължава от октомври до април. Успешното заселване в къщичките е от ключово значение, тъй като им осигурява защитено и стабилно място за прекарване на студения сезон.

Данните – част от националния мониторинг

Събраните данни от наблюдението ще бъдат незабавно включени в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Тази информация е важна за проследяване на състоянието на популациите на защитените видове и ще бъде използвана от експертите за разработването на по-ефективни мерки за опазване на горския сънливец и другите редки обитатели на българските гори.