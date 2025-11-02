Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зимен сън под контрол: Експерти наблюдават сънливците в защитена зона „Преславска планина“

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Горските сънливци харесаха новите си домове

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен извършиха успешен мониторинг на популацията на сънливци в землището на село Иваново, част от защитена зона „Преславска планина“. Проверката идва няколко месеца след като в началото на годината в горски масив бяха поставени 25 специални дървени къщички, предназначени да подпомогнат опазването на тези защитени видове.

АКЦЕНТИ
Горските сънливци харесаха новите си домовеПодготовка за дългия зимен сънДанните – част от националния мониторинг

Резултатите от проверката са повече от обнадеждаващи: В 21 от 25-те къщички са открити ясни следи от обитаване, което показва, че сънливците са приели новите си домове. Още по-конкретно, в шест от къщичките са засечени живи екземпляри от горския сънливец (Dryomys nitedula). Това е категоричен знак, че поставените изкуствени убежища изпълняват своята функция и осигуряват необходимите условия за живот на тези редки и симпатични обитатели на горите.

Подготовка за дългия зимен сън

С настъпването на есента и предстоящите студени месеци, сънливците вече се подготвят за характерния за тях дълъг зимен сън. Периодът на хибернация обикновено продължава от октомври до април. Успешното заселване в къщичките е от ключово значение, тъй като им осигурява защитено и стабилно място за прекарване на студения сезон.

Данните – част от националния мониторинг

Събраните данни от наблюдението ще бъдат незабавно включени в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Тази информация е важна за проследяване на състоянието на популациите на защитените видове и ще бъде използвана от експертите за разработването на по-ефективни мерки за опазване на горския сънливец и другите редки обитатели на българските гори.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Зимен сън под контрол: Експерти наблюдават сънливците в защитена зона „Преславска планина“
АктуалноАкценти
Месечна агрометеорологична прогноза за ноември 2025 г.
АктуалноАкценти
Честваме Деня на народните будители!
АктуалноАкценти
Отбелязваме Архангелова задушница
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ стартира информационна кампания „Призвание: БиоЛогичен!“

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама