Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Живото одеяло на земята: Защо покривните култури са тайното оръжие срещу сушата?

АктуалноАкцентиОколна среда
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Изследване на ползите, видовете и стратегиите за интеграция на междинните култури в съвременните земеделски системи

Един от най-големите грехове на съвременното земеделие е оставянето на почвата „гола“ и незащитена след жътва. Слънцето, вятърът и поройните дъждове буквално унищожават горния плодороден слой, отмивайки ценни хранителни вещества и причинявайки дълбока ерозия. Решението, което регенеративните фермери прилагат с огромен успех, е въвеждането на покривни култури. Те действуют като естествен щит и биореактор едновременно. В следващите редове ще разгледаме подробно как да интегрираме покривни култури в различните земеделски системи и защо те са от ключово значение за здравето на почвата.

Покривните култури се избират и комбинират в миксове в зависимост от конкретните цели на фермера и нуждите на полето. Бобовите видове, сред които са фият, детелината и фуражният грах, имат уникалното свойство да фиксират азот от атмосферата и да го оставят в почвата за следващата култура. Кръстоцветните растения, като ряпата тилър и синапа, пробиват дълбоко уплътнената земя с мощните си корени, действайки като естествен плуг, докато житните покривни култури, като ръж и овес, изграждат огромна биомаса над земята и потискат плевелите. Заедно те хранят почвената биота чрез коренови секрети, подобряват филтрацията и капацитета за задържане на вода през горещите летни месеци, което е жизненоважно за българските географски ширини.

Успешното внедряване на тези междинни култури изисква прецизно мениджърско планиране. Стратегията включва намирането на правилния прозорец за засяване, което най-често се случва веднага след прибирането на основната лятна култура, за да се хване наличната есенна влага. Не по-малко важно е и навременното им прекратяване през пролетта. То може да се извърши механично чрез валиране със специални ролер-кримпери или чрез засенчване, което подготвя полето за директна сеитба на следващата пролетна култура, оставяйки плътен слой мулч, който пази хладина и влага.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Регенеративното земеделие: Ключ към здрави почви и богата дива природа
Сидератите изплащат цената си при лоши климатични условия
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиОколна среда
Живото одеяло на земята: Защо покривните култури са тайното оръжие срещу сушата?
АктуалноАкцентиГрадината
Втори живот за старите вещи: Как да превърнем непотребните предмети в оригинални...
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Организацията SAFE предупреждава за масови екологични спекулации с регенеративното земеделие в ЕС
АктуалноАкцентиЗемеделие
От теория към практика: Как да внедрим петте стълба на регенеративното земеделие...
АктуалноАкцентиГрадината
Живият щит в лехите: Кои цветя пазят зеленчуците от вредители и болести

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама