Зам.-министър Янчев: Напояването е сред основните приоритети на МЗХ

Зам.-министър Янчев отбеляза още, че ръководството на Министерството има амбицията в максимална степен да намали административната тежест за фермерите, за да бъдат облекчени в своята дейност

Напояването е сред основните приоритети на МЗХ. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев при откриването на фестивала „Ден на полето“, който се проведе в село Димчево, област Бургас на 29 май. Той допълни, че Министерството работи активно по темите, свързани с напояването и защитата на реколтата, като се търсят ефективни решения в подкрепа на земеделските производители. Заместник-министър Янчев подчерта, че реализирането на устойчиви мерки в сектора изисква време, последователност и добра координация.

„По темата за напояването е необходим активен диалог и добра комуникация между институциите, за да се постигнат устойчиви решения“, допълни той.

Зам.-министър Янчев отбеляза още, че ръководството на Министерството има амбицията в максимална степен да намали административната тежест за фермерите, за да бъдат облекчени в своята дейност.

Той пожела на присъстващите добра реколта и успешна стопанска година.

В рамките на събитието се проведе дискусия със земеделски производители. В нея участваха експерти от МЗХ, „Напоителни системи“ – клон Бургас, и Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас. По време на разговора бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с поливното земеделие, сред които синхронът между различните нормативни актове, касаещи напояването – Закона за водите и Закона за устройство на територията.

Обсъдени бяха и възможностите за съкращаване на сроковете за узаконяване на сондажи за напояване на земеделски култури, както и различните практики и процедури в отделните области на страната. Зам.-министър Янчев увери, че се полагат усилия за възстановяване и изграждане на модерна и ефективна напоителна инфраструктура там, където е необходимо, с цел подпомагане на производството.

Организатори на събитието са Национална асоциация на зърнопроизводителите, Съюз на зърнопроизводителите “Маркели” и Добруджански съюз на зърнопроизводителите. Домакин на „Ден на полето“ беше фирма „Панарама 2000“ ЕООД, която обработва 4500 дка със зърнени култури и работи по проект за разширяване на стопанството с още 3000 дка до 2030 г.