„За чиста храна“ ви представя продукта „Салва Тепето Ербосо“: иновативно решение за здрав и зелен тревен килим

Искате ли да се радвате на буйна, гъста и зелена морава без досадни жълти петна и болести? Ние от „За чиста храна“ ви представяме „“ – иновативен биологичен продукт, който осигурява цялостна защита и грижа за вашия тревен килим по напълно природосъобразен начин.

Естествена защита срещу болести и стрес

Продуктът съдържа мощна комбинация от полезни микроорганизми, включително Trichoderma и инокулум на микоризни гъби, които работят в хармония с природата, за да подсилят естествените защитни механизми на тревата.

Trichoderma: Тази полезна гъба ограничава разпространението на патогенни гъби в тревните площи, като произвежда ензими и антимикробни вещества, които възпрепятстват развитието на гъбните заболявания в почвата. Освен това, тя конкурира патогените за хранителни ресурси и директно ги атакува чрез микропаразитизъм.

Микоризни гъби: С помощта на своите подземни хифи, микоризните гъби значително подобряват усвояването на хранителни вещества от корените на растенията. Това е особено важно за елементи като фосфор и азот, които често са в недостиг в почвата.

Благодарение на тази синергия, „Салва Тепето Ербосо“ ефективно предпазва тревния килим от най-честите гъбни заболявания, причиняващи така характерните „жълти петна“, което прави тревата по-устойчива на биотични и абиотични стресове, като високи температури, температурни амплитуди и ниска влажност.

Продължително действие и безопасност

Едно от основните предимства на „Салва Тепето Ербосо“ е неговото продължително действие. След като се внесат в почвата, полезните микроорганизми се развиват и остават активни за дълъг период от време, осигурявайки трайна защита.

Продуктът е напълно безопасен за вас, вашите деца и домашни любимци, тъй като не съдържа пестициди и други вредни химикали. Това го прави перфектният избор за семейства, които искат да поддържат красива морава без компромис с безопасността.

Ползи, които променят играта

Използвайки „Салва Тепето Ербосо“, вие не просто третирате симптомите, а се грижите за цялостното здраве на вашата морава. Ето основните ползи:

Контрол на болестите: Намалява петната и пожълтяването, причинени от гъбни патогени.

Подобрена жизненост: Насърчава здравословен растеж на корените и подобрява наличието на хранителни вещества.

Устойчивост на стрес: Тревата става по-устойчива на неблагоприятни условия.

Подобряване на почвеното биоразнообразие: Създава балансирана екосистема в почвата, което подпомага здравето на растенията.

Съвместимост: Може да се използва заедно с органични торове и други практики за поддръжка на тревните площи.

Кога се прилага продуктът?

Лечебно приложение – веднага след поява на отделни изсъхнали растения в тревния килим. При лечебните третирания е препоръчително продуктът да бъде внесен двукратно в интервал през 30 дена.

Превантивно третиране – приложение без видими симптоми на изсъхнали растения. Целта на такова приложение е възпрепятстване развитието на почвени патогени. Такъв тип третирания са препоръчителни в началото на пролетта и есента, когато условията благоприятстват развитието на почвени патогени.

Как да го приложите?

Разтворете 25 мл от продукта в количество вода, с което ще покриете 100м2 тревна площ . Напръскайте равномерно тревния килим на площ от 100 м². След напръскването, полейте тревния килим. Процедурата се повтаря на всеки 30 дни за оптимални резултати. Продуктът може да се прилага и чрез поливна система.

„Салва Тепето Ербосо“ унищожава мицела и спорите на патогените, причиняващи съхнене на тревата; стимулира растежа на корените; повишава плодородието на почвата; активира самозащитата на растенията.

Изберете „Салва Тепето Ербосо“ и се насладете на безупречно зелен, здрав и красив тревен килим, който ще бъде гордостта на вашия дом!

Повече за „Салва Тепето Ербосо“ и за всички продукти на марката „За чиста храна“, може да намерите в сайта им https://zachistahrana.com/