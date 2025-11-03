Вицепремиерът Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всяка атракция – на сушата, във въздуха и по вода

Законопроектът предвижда регистрация на всички доставчици на атракционни услуги в публичен регистър към Министерството на туризма

“Животът и здравето на хората не могат да зависят от случайността. България ще има ясни правила и контрол за всяка атракция – на сушата, във въздуха и по вода”. Това съобщи заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов Правителството одобри на 29 октомври Проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги.

“Поредица от инциденти показаха липсата на единна уредба и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционни съоръжения. Новата нормативна рамка ще гарантира безопасността на гражданите и ще създаде предвидими условия за бизнеса“, допълни министър Караджов.

„Атракционите не са просто забавление – те са дейност с потенциален риск. Държавата е длъжна да осигури минимални стандарти за безопасност и справедлива защита на потребителите,“ подчерта той.

Законопроектът предвижда регистрация на всички доставчици на атракционни услуги в публичен регистър към Министерството на туризма, задължителна застраховка „Злополука“ за всеки потребител, ежедневни проверки и видими правила за безопасност, отговорно лице по безопасността и план за безопасност за всяка атракция, задължителен придружител на деца под 14 години и контрол от акредитиран орган, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, ИА „Морска администрация“, общини, Комисията за защита на потребителите и други.

Законопроектът предвижда изменения в четири нормативни акта, включително Кодекса за застраховането, Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за автомобилните превози, с цел създаване на единна система за контрол и безопасност.

Проектът е преминал обществено обсъждане и получи широка подкрепа от експерти, общини и браншови организации. В него са отразени предложения от граждани и заинтересовани страни. „Това е закон на отговорността – към децата, към туристите, към обществото. Всеки, който предлага атракционни услуги, ще трябва да докаже, че може да гарантира тяхната безопасност. А всеки гражданин ще има правото да знае, че е защитен,“ заяви министър Караджов.

След одобрението от Министерския съвет, законопроектът ще бъде внесен в Народното събрание. След приемането му от парламента се предвижда шестмесечен преходен период за привеждане на дейността на операторите в съответствие с новите изисквания.