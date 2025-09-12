Зам.-министър Витанова: Големият бизнес в Стара Загора и региона има достъп до 463 млн. лв. за инвестиции

Средствата могат да се ползват за голям брой дейности – от покупка на земя до строителство на нови сгради и ново модерно оборудване с машини и софтуер

Близо 463 млн. лв. са осигурени за големия бизнес в региона на Стара Загора от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по процедурата „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загорa“ в рамките на Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“.

Средствата могат да се ползват за голям брой дейности – от покупка на земя до строителство на нови сгради и ново модерно оборудване с машини и софтуер, а целта е регионът да получи икономически тласък за развитие и подобряване на демографските показатели. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова в Стара Загора.

От мярката могат да се възползват и големи предприятия от общините Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, Тунджа, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград и Хасково. Зам.-министър Витанова напомни, че в рамките на одобрените Териториални планове за справедлив преход на областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, които са засегнати от постепенното намаляване на производството на енергия от изкопаеми горива, ще бъдат вложени близо 3 млрд. лв. за осигуряване на плавен преход на местните икономики към климатична неутралност и преодоляване на негативите социални и икономически последствия.

„Oсновната ни цел е създаването на жизнени, силни и устойчиви региони и пресичането на евентуални неблагоприятни демографски тенденции и регионални различия.

Това е ключов финансов инструмент за целенасочена подкрепа на териториите“, коментира заместник-регионалният министър.

Витанова посочи, че програмата дава шанс за реализацията на проекти с висока добавена стойност и икономически ползи. Тя допълни, че очаква отново голям интерес и напомни, че по Процедура „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ на програмата, която подкрепя микро, малки и средни предприятия, включително стартиращи компании, са били подадени 2100 проекта, като 1300 от тях са от област Стара Загора.

Съгласно правилата на програмата всяко голямо предприятие, отговарящо на критериите, може да кандидатства с един проект, като минималната стойност е 1 млн. лв, а максималната 20 млн. лв., като максималният размер не бива да надвишава 20% от реализираните от организацията средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Бизнесът може да ползва средствата за придобиване на нови машини, съоръжения и оборудване, както и специализиран софтуер за производствения процес.

Ще се отпускат и средства за строително-монтажни работи, а до 10% от стойността на проекта може да е за покупка на земя. Инвестициите са допустими в материални и нематериални активи, свързани със създаване на нов стопански обект, увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект, диверсификация на продукцията с продукти или услуги, които не са произвеждани или предлагани до този момент или основна промяна в целия производствен процес.

Ще се покриват и разходите за разработване на бизнес план и подготовка на инвестиционния проект и т.н. Безвъзмездните европейски средства могат да се ползват и за компенсиране на загубата на работни места, производствени инвестиции, внедряване на мощности за производство на енергия, включително от водород, високоефективно производство и др. Всеки проект трябва да води до създаване на нови работни места и повишаване на рентабилността, а допълнителни точки ще се дават за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, наемането на работници от секторите на въгледобива и производството на енергия, притежаването на машини, съоръжения, оборудване, с които оперира на територията на регион Стара Загора.

Не са допустими фирми от транспортния бизнес, тютюневи компании, военна промишленост и др., съгласно нормативната уредба на ЕС.