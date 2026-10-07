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Ветеринарни лекарствени продукти и фуражи с изтекъл срок на годност са установени при проверка в община Костинброд

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Част от ветеринарните лекарствени продукти и дезинфектантите са без етикети, а други са с изтекъл срок на годност

Около 800 кашона и 200 чувала с ветеринарни лекарствени продукти, дезинфектанти и допълващи фуражи, неотговарящи на изискванията, са установени при съвместна проверка на инспектори от ОДБХ – София област и служители на ОДМВР – София в обект в с. Петърч, община Костинброд.

Част от ветеринарните лекарствени продукти и дезинфектантите са без етикети, а други са с изтекъл срок на годност. Установени са голям брой празни опаковки с изтекъл срок на годност, както и празни опаковки със заличени партидни номера и срокове на годност. Открити са и флакони със свалени етикети. В обекта са установени и допълващи фуражи за различни видове и категории животни с изтекъл срок на годност.

Продуктите и препаратите са иззети от органите на МВР като веществени доказателства. ОДБХ – София област ще оказва съдействие при продължаващата им идентификация.

За установените нарушения ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения на управителя на дружеството.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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