Въглеродно неутралната фабрика на Schneider Electric в Пловдив спечели престижно отличие за устойчивост

Проектът зае първото място в категорията INNOVISION IN SUSTAINABILITY на INNOVISION AWARDS 2026

Въглеродно неутралната фабрика на Schneider Electric в Пловдив беше отличена с първо място в категорията INNOVISION IN SUSTAINABILITY на INNOVISION AWARDS 2026. Отличието е признание за един от най-значимите устойчиви индустриални проекти в България и за реалния принос на компанията към декарбонизацията на производството. През 2025 г. фабриката достигна пълна въглеродна неутралност в експлоатация и се превърна в работещ пример за това как иновациите, дигитализацията и интелигентното управление на ресурсите могат да ускорят декарбонизацията на индустрията.

Проектът съчетава използването на 100% зелена електроенергия, внедряването на геотермална система за отопление и охлаждане, както и дигитални решения за мониторинг, анализ и управление на енергийното потребление в реално време. Чрез интегриран платформен подход фабриката управлява динамично своите енергийни потоци, производствени процеси и ресурсна ефективност, като постига едновременно намаляване на въглеродния отпечатък и повишаване на оперативната ефективност.

Сред ключовите измерими резултати на проекта са годишно спестяване на приблизително 200 MWh електроенергия, 12,6% подобрение на енергийната ефективност и потенциално намаляване на над 2000 тона CO₂ емисии годишно.

Фабриката в Пловдив функционира не само като производствен център, но и като демонстрационен модел за индустриални компании, институции и партньори, които търсят приложими решения за устойчив преход. Проектът показва, че декарбонизацията не е компромис с производителността, а стратегически инструмент за конкурентоспособност и устойчив растеж.

Наградите INNOVISION AWARDS 2026 бяха връчени по време на официална церемония, която събра над 150 представители на технологичната общност, бизнеса, академичните среди и стартъп екосистемата. В тазгодишното издание участваха 50 проекта в осем категории, оценявани от експертно жури по критерии като иновационен потенциал, приложимост, устойчивост и измеримо въздействие.

INNOVISION AWARDS е национален конкурс, който отличава иновативни проекти, организации и екипи, създаващи приложими решения с доказан ефект за бизнеса и обществото. Конкурсът се утвърждава като платформа за насърчаване на иновациите в ключови области като технологиите, устойчивото развитие, киберсигурността, образованието, здравеопазването и развитието на човешкия потенциал, като награждава решения с потенциал да трансформират цели сектори и да задават бъдещето на икономиката.