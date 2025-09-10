Стартира Smart Poultry & Pig World 2025

На 10 септември в Интер Експо Център, София стартира едно от най-значимите събития за животновъдния сектор в България – Smart Poultry & Pig World. В рамките на два дни Интер Експо Център ще събере водещи експерти, компании и фермери от България и чужбина на форумите Smart Poultry World и Smart Pig World.

На откриването присъстваха Лефтер Лефтеров, председател на АСБ и Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара.

Д-р Матиас Шмутц, Генетика, Lohmann Breeders откри конференцията на изложението с лекция на тема „Селекция за повече яйца с най-високо качество“. Темата „Интелигентни решения за спестяване на енергийни разходи във вашите ферми“ бе представена от Ян Роверс, Fancom B.V. Зам.- министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева дискутира темата „Възможности за финансиране по новата обща селскостопанска политика през периода 2028-2034 г.“.