Smart Poultry & Pig World 2025: Когато иновациите срещнат устойчивостта

На 10 и 11 септември 2025 г. София ще се превърне в център на европейското животновъдство. В рамките на два дни Интер Експо Център ще събере водещи експерти, компании и фермери от България и чужбина на форумите Smart Poultry World и Smart Pig World.

Събитията, организирани с активното участие на Асоциацията на свиневъдите в България, са първи по рода си у нас – изцяло специализирани и фокусирани върху двете ключови направления: свиневъдството и птицевъдството. Те съчетават конференция и изложение, за да дадат на участниците едновременно достъп до знание и до най-новите технологии в сектора.

Защо това събитие е различно?

В България досега не е имало форум, изцяло посветен на свиневъдството. Smart Pig World променя това, като обединява наука, бизнес и политики в една обща платформа.

Форумите поставят акцент върху три стратегически теми:

Благополучие на животните

Умна ферма – дигитализация, автоматизация, изкуствен интелект

– дигитализация, автоматизация, изкуствен интелект Зелена ферма – устойчиви решения, енергийна ефективност и екологични практики

„Smart Pig World 2025 изпълнява една дългоочаквана роля – да даде на бранша знание, визия и практични решения, които ще оформят бъдещето на свиневъдството в България и региона“, споделя Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България.

Какво ще видим в програмата?

Презентации и лекции от световно признати експерти ще покажат пътя към модерната ферма. Сред тях:

Карина Миккелсен (Дания) – как да постигнем максимална продуктивност във фермите;

(Дания) – как да постигнем максимална продуктивност във фермите; Серхий Шевченко (PIC Europe) и Мариан Конез (Agrisys, Дания) – дигитализация и ролята на изкуствения интелект в животновъдството;

(PIC Europe) и (Agrisys, Дания) – дигитализация и ролята на изкуствения интелект в животновъдството; д-р Лозана Василева и Елена Иванова (МЗХ) – новите възможности за финансиране по ОСП и Стратегическия план;

и (МЗХ) – новите възможности за финансиране по ОСП и Стратегическия план; Лектори от Испания, Германия и България – за енергийна ефективност, управление на токсини и качество на водата.

Място за партньорства и визия за бъдещето

Извън залата за лекции, изложението ще предложи срещи с водещи компании, производители на оборудване, разработчици на технологии и фермери от световна класа. Тук се изграждат нови контакти и се раждат идеи за сътрудничество.

Заключителният дискусионен панел – „Бъдещето на българското животновъдство: перспективи за устойчиво развитие“ – ще очертае посоките на развитие на сектора през следващото десетилетие.

Кулминация на форума ще бъде връчването на Smart World Awards – отличия за постижения в здравеопазването на животните, храненето, умните технологии и устойчивите практики.

Покана към бранша

Форумите Smart Poultry & Pig World 2025 не са просто двудневна програма – те са огледало на бъдещето на животновъдството в България и Европа. Те дават шанс на сектора да се подготви за новите предизвикателства, да почерпи от опита на световните лидери и да направи важна стъпка към устойчиво развитие.

Регистрацията започва на 10 септември от 9:00 ч. в Интер Експо Център – София.



Билети се предлагат онлайн, а членовете на партньорските организации получават достъп чрез своите контактни лица.