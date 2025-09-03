Smart Poultry & Pig World 2025: Когато иновациите срещнат устойчивостта

На 10 и 11 септември 2025 г. София ще се превърне в център на европейското животновъдство. В рамките на два дни Интер Експо Център ще събере водещи експерти, компании и фермери от България и чужбина на форумите Smart Poultry World и Smart Pig World.
Събитията, организирани с активното участие на Асоциацията на свиневъдите в България, са първи по рода си у нас – изцяло специализирани и фокусирани върху двете ключови направления: свиневъдството и птицевъдството. Те съчетават конференция и изложение, за да дадат на участниците едновременно достъп до знание и до най-новите технологии в сектора.
Защо това събитие е различно?
В България досега не е имало форум, изцяло посветен на свиневъдството. Smart Pig World променя това, като обединява наука, бизнес и политики в една обща платформа.
Форумите поставят акцент върху три стратегически теми:
- Благополучие на животните
- Умна ферма – дигитализация, автоматизация, изкуствен интелект
- Зелена ферма – устойчиви решения, енергийна ефективност и екологични практики
„Smart Pig World 2025 изпълнява една дългоочаквана роля – да даде на бранша знание, визия и практични решения, които ще оформят бъдещето на свиневъдството в България и региона“, споделя Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България.
Какво ще видим в програмата?
Презентации и лекции от световно признати експерти ще покажат пътя към модерната ферма. Сред тях:
- Карина Миккелсен (Дания) – как да постигнем максимална продуктивност във фермите;
- Серхий Шевченко (PIC Europe) и Мариан Конез (Agrisys, Дания) – дигитализация и ролята на изкуствения интелект в животновъдството;
- д-р Лозана Василева и Елена Иванова (МЗХ) – новите възможности за финансиране по ОСП и Стратегическия план;
- Лектори от Испания, Германия и България – за енергийна ефективност, управление на токсини и качество на водата.
Място за партньорства и визия за бъдещето
Извън залата за лекции, изложението ще предложи срещи с водещи компании, производители на оборудване, разработчици на технологии и фермери от световна класа. Тук се изграждат нови контакти и се раждат идеи за сътрудничество.
Заключителният дискусионен панел – „Бъдещето на българското животновъдство: перспективи за устойчиво развитие“ – ще очертае посоките на развитие на сектора през следващото десетилетие.
Кулминация на форума ще бъде връчването на Smart World Awards – отличия за постижения в здравеопазването на животните, храненето, умните технологии и устойчивите практики.
Покана към бранша
Форумите Smart Poultry & Pig World 2025 не са просто двудневна програма – те са огледало на бъдещето на животновъдството в България и Европа. Те дават шанс на сектора да се подготви за новите предизвикателства, да почерпи от опита на световните лидери и да направи важна стъпка към устойчиво развитие.
Регистрацията започва на 10 септември от 9:00 ч. в Интер Експо Център – София.
Билети се предлагат онлайн, а членовете на партньорските организации получават достъп чрез своите контактни лица.