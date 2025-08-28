Асоциацията на свиневъдите в България съорганизатор на Smart Poultry & Pig World 2025

Асоциацията на свиневъдите в България (АСБ) е съорганизатор на международното изложение Smart Poultry & Pig World 2025, което ще се проведе на 10 и 11 септември в Интер Експо Център, София. Форумът ще събере на едно място водещи компании, експерти и фермери от сектора, които ще представят най-новите иновации и технологии за птицевъдството и свиневъдството.

Събитието е ключова платформа за обмяна на опит и идеи, както и за създаване на ценни партньорства в бранша.

Присъединете се и станете част от Smart Poultry & Pig World – мястото, където се срещат иновациите и бъдещето на животновъдството!