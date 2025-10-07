Иновативните процеси в ХВП-производството ще проследим на изложение ИНТЕРФУД&ДРИНК

С фокус върху бизнеса и широката публика, форумът е част от формата на Международните хранителни изложения, обединяващи хранително-вкусовия сектор в Интер Експо Център от 12 ноември

За всеки с бизнес в сегментите на храните, напитките, хранителните добавки, ХВП-опаковките, машините и складовото оборудване, следващите редове са важни. Защото са посветени на очакваното от българските и компаниите в цяла Европа, изложение ИНТЕРФУД&ДРИНК, което ще отвори врати за участниците и посетителите в Интер Експо Център, от 12 до 15 ноември.

ИНТЕРФУД&ДРИНК събира всички производствени процеси на едно място. Като част от мащабния формат на Международните хранителни изложения, заедно с МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК и Wine&Spirits Show, изложението дава възможност не само за локално, но и глобално развитие на всеки, прекосил прага на Интер Експо Център от 12 до 15 ноември.

Какво ни очаква от 12 до 15 ноември?

„Това ще е 24-ото издание“, споделят организаторите. Екипът се е съсредоточил върху активната комуникация с участниците и посетителите, които могат да открият повече за изложението на www.food-exhibitions.bg. Билетите за посетители са достъпни на www.iec.urboapp.com.

От 12 до 15 ноември ИНТЕРФУД&ДРИНК поставя акцент върху храните – захарни и шоколадови изделия, подправки, растителни масла, консервирани храни. Изложителите ще представят и различни напитки. Акцент са и хранителните добавки, адитиви, овкусители, оцветители, емулсии и стабилизатори. Ще бъдат представени и технологичните иновации – машини и технологии за производство и преработка, системи за пречистване, опаковъчни машини и решения, софтуер, специализирани машини и съоръжения за транспорт, логистика и съхранение. Допълнителни ползи носи обособената БИО ЗОНА. За 9-а година тя е бъде запазена територия за специалисти, производители и търговци на сертифицирани биопродукти.

И това не е всичко за формата, който на последното си издание привлече над 500 участници от 3 континента и близо 22 000 посетители. Десетки бяха съпътстващите събития от различни мащаби. Презентации на иновации, браншови и бизнес-дискусии, майсторски класове, международни пица и кулинарни шампионати, семинари за туризма, шокофестивали, кафе-приключения и какаови пътешествия бяха сред форматите, в които се впуснахме. „Сега програмата ще е още по-интригуваща“, казват организаторите. Сред събитията са Форумът „Храна и здраве“, организиран от Форум за женско здраве и Интер Експо Център, Международен пица шампионат, Дегустационно соаре „Хляб, вино и малко шоколад“ – реализиран от Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите и др.

ИНТЕРФУД&ДРИНК 2025 и перспективите

Нови перспективи разкриват три специализирани зони. Digital Box събира дигиталните търговски решения. В HOT RELEASE EXPO изложителите представят най-новите си продукти. МАTCHMAKING PLATFORM създава онлайн пространство за двустранни срещи.Перспективи и възможности. Това са два от ключовите елементи, които превръщат присъствието на ИНТЕРФУД&ДРИНК от 12 до 15 ноември в необходима стъпка за развитието на бизнеса в сферата на храните, напитките и ХВП-технологиите.