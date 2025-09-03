Smart Poultry & Pig World 2025: Ключът към просперитета на българското индустриално свиневъдство

На 10 и 11 септември в Интер Експо Център, София, ще се състои едно от най-значимите събития за животновъдния сектор в България – Smart Poultry & Pig World. Форумът, който се провежда с подкрепата на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ), ще събере на едно място водещи експерти, производители и представители на бизнеса. Целта е да се набележат посоките за бъдещо развитие на сектора.

АИСБ – Двигател на модерното свиневъдство

Свинекомплексите членове на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) отглеждат 75% от свинете в България и са в основата на развитието на сектора, като Асоциацията се стреми да въвежда модерни, научно обосновани и технологични методи. Нейната основна мисия е да защитава икономическите интереси на членовете си и да гарантира, че българското свиневъдство се развива в съответствие с най-високите европейски стандарти.

АИСБ играе ключова роля в подобряването на генетичния фонд и повишаването на производителността. Организацията насърчава честната конкуренция и подкрепя инициативността на всеки свой член. Освен това АИСБ активно участва в усъвършенстването на нормативната уредба, като съдейства на своите членове при договарянето с държавни институции и при ползване на различни схеми за финансиране. Всичко това има за цел да се осигури стабилна и просперираща среда за българските производители.

Не просто форум, а бъдеще

Smart Poultry & Pig World 2025 е много повече от двудневно събитие – това е огледало на бъдещето на животновъдството в България и Европа. То дава шанс на сектора да се подготви за предстоящите предизвикателства, да почерпи опит от световните лидери и да предприеме решителна стъпка към устойчиво развитие.

„Изложението е идеалната възможност да се срещнете с водещи компании, производители на оборудване и колеги от бранша. Това е вашият шанс да създадете нови контакти, да обмените идеи и да положите основите на бъдещи успешни сътрудничества,“ сподели зооинженер Румен Андреев – председателят на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ).

„Smart Pig World ще бъде отлична платформа за открит и честен разговор за състоянието на свиневъдството в България. След опустошителната Африканска чума по свинете, която през 2019-2020 г. унищожи над 25% от популацията, нашият сектор показа изключителна устойчивост. Статистиката от последните години е най-доброто доказателство за това,” обясни Андреев.

“През 2023 г. в кланици са предадени 1 241 341 угоени свине, като 831 000 от тях са от свинекомплекси, членове на АИСБ. През 2024 г. цифрата нараства до 1 367 680, с над 900 000 свине, осигурени от нашите членове. Тези числа не са просто статистика. Те са символ на усилията и отдадеността на нашите производители, които отглеждат над 75% от свинете в страната,” категоричен е председателят на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ).

“Въпреки всички трудности, свиневъдният бранш в България осигурява между 35% и 40% от нуждите на страната от свинско месо. Вярвам, че чрез сътрудничество и внедряване на иновативни технологии, форумът ще ни помогне да очертаем пътя към още по-голям просперитет на бранша.”

Регистрацията започва на 10 септември от 9:00 ч. в Интер Експо Център. Не пропускайте възможността да станете част от това значимо събитие!

Билети се предлагат онлайн, а членовете на партньорските организации получават достъп чрез своите контактни лица.