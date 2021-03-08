Растителна защита при рапица 2021 от Corteva Agriscience™

Чисти посеви при рапица с продуктите на Corteva Agriscience™.

Галера™ Супер – вегетационен противошироколистен хербицид при маслодайна рапица, който унищожава и най-упоритите плевели.

Белкар™ ЕК – нов хербицид за есенно вегетационно третиране на рапица.

Шадоу® – доказан през годините хербицид, с постоянство в качеството си. Този продукт притежава гъвкавост на приложение, висока ефикасност и селективност. Контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки от житни култури, троскот, пирей, балур и др. при голям брой широколистни култури като слънчоглед, рапица, картофи, фасул, захарно цвекло и много други.

Лумипоза™ – Инсектицид за обеззаразяване на семена.

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