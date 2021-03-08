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Растителна защита при рапица 2021 от Corteva Agriscience™

avatar Евелина Николова ПУБЛИКУВАНО НА 08.03.2021 14:09


Чисти посеви при рапица с продуктите на Corteva Agriscience™.

Галера™ Супер – вегетационен противошироколистен хербицид при маслодайна рапица, който унищожава и най-упоритите плевели.

Белкар™ ЕК – нов хербицид за есенно вегетационно третиране на рапица.
Шадоу® – доказан през годините хербицид, с постоянство в качеството си. Този продукт притежава гъвкавост на приложение, висока ефикасност и селективност. Контролира всички едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки от житни култури, троскот, пирей, балур и др. при голям брой широколистни култури като слънчоглед, рапица, картофи, фасул, захарно цвекло и много други.
Лумипоза™ – Инсектицид за обеззаразяване на семена.

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   ЗА АВТОРА
    Евелина Николова
     Евелина Николова е завършила Стопанската академия Димитър Ценов в гр. Свищов. Работи в Отдел "Реклама и Маркетинг" на Agrozona.bg от 2017 г.


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Растителна защита при рапица 2021 от Corteva Agriscience™
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