Преминаваме към зимно часово време, кога ще върнем часовника с час назад

Тази нощ България официално ще премине от лятно към астрономическо (зимно) часово време. В 04:00 ч. сутринта в неделя стрелките на часовниците ще бъдат върнати с един час назад – към 03:00 ч.  Нощта ще бъде с един час по-дълга .

Промяната е в изпълнение на Директива на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията. Смяната на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г.

Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

