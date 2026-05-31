Днес е Петдесетница – миряните празнуват основаването на Християнската църква

Петдесетница (наричана още Празник на Света Троица или Духовден) е един от най-големите и тържествени християнски празници. Той се чества винаги в неделния ден, точно 50 дни след Възкресение Христово (Великден), откъдето идва и името му. През 2026 година православната църква отбелязва празника на 31 май. Това събитие има основополагащо значение за християнството, тъй като бележи съшествието на Светия Дух над апостолите и се смята за рождения ден на Християнската църква.

Библейското събитие: Огнените езици

Според книгата „Деяния на светите апостоли“, десет дни след Възнесението на Иисус Христос, всички апостоли, заедно със Света Богородица, били събрани на молитва в една стая в Йерусалим. Изведнъж от небето се чул шумен вятър, който изпълнил цялата къща. Над главите на присъстващите се появили езици като от огън, които се разделили и се спрели над всеки един от тях.

„И изпълниха се всички с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговаря.“ (Деяния 2:4)

Това чудо не било просто зрелищен знак. Дарбата да говорят непознати езици дала възможност на дотогава уплашените и обикновени рибари да излязат по площадите и да започнат смело да проповядват Христовото учение на хората от различните народности, дошли в Йерусалим за старозаветния празник Шавуот. Само след първата пламенна проповед на апостол Петър, над 3000 души приели кръщението.

Символика и богослужение

В православната традиция Петдесетница прославя Светата Троица — Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий, Които действат в пълно единство. Слизането на Светия Дух е финалният акт от делото на спасението на човечеството.

По време на празничната литургия в храмовете се извършва специална вечерня, при която свещеникът хвърля над вярващите орехови листа. Те символизират огнените езици, слезли над апостолите. Вярващите събират тази шума, отнасят я по домовете си за благословия и я пазят през годината. Самите храмове се украсяват със зелени клонки и цветя, които напомнят за духовното обновление и новия живот, който Светият Дух вдъхва на света.

Веднага след Петдесетница, в понеделник (който през 2026 година се пада на 1 юни), се празнува Духовден. Този ден е посветен на самия Свети Дух, Който дава живот на всяка твар и я освещава.