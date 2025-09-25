Правителството отпуска от държавния резерв бутилирана вода за питейни нужди за населени места в област Плевен и община Свищов

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.

Бедственото положение на територията на област Плевен беше удължено до 1 октомври включително. На 26 юни беше обявено бедствено положение в свищовските села Хаджидимитрово и Горна Студена заради намален дебит на водоизточниците, а през май – частично бедствено положение в село Козловец заради безводие, припомня БТА.

Вчера се състоя заседание на Националния борд по водите към Министерския съвет. Пред журналисти вицепремиерът Атанас Зафиров увери, че работата за справяне с безводието продължава.