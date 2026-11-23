Компенсациите са предназначени да облекчат нарасналите разходи за горива, електроенергия, фуражи, персонал и суровини в зависимост от спецификата на съответната дейност

Отворен е третият прием на проектни предложения за предоставяне на компенсации на оператори на риболовни кораби, аквакултурни стопанства и преработвателни предприятия, засегнати от ситуацията в Близкия изток. Подкрепата възлиза на над 10,1 млн. евро и се предоставя от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. чрез три процедури, насочени към подсекторите „Риболов“, „Аквакултури“ и „Преработка на риба и аквакултури“. По първите два приема са подадени 109 проектни предложения за над 6,2 млн. евро.

Компенсациите са предназначени да облекчат нарасналите разходи за горива, електроенергия, фуражи, персонал и суровини в зависимост от спецификата на съответната дейност. Финансовата помощ е до 100% от размера на определената компенсация, съгласно утвърдената методика, за периода 1 март – 31 декември 2026 г. Максималната сума за един кандидат по отделна процедура е 300 000 евро, а при дейност в повече от един подсектор общият размер на подкрепата не може да надхвърля 540 000 евро.

Право на кандидатстване имат оператори на действащи риболовни кораби с валидно разрешително за стопански риболов, предприятия за производство на риба и други водни организми, както и преработватели на продукти от риболов и аквакултури, отговарящи на специфичните условия по съответната процедура. Общо изискване към кандидатите е да са осъществявали дейност през 2025 и 2026 г. и да са подали годишна данъчна декларация за 2025 г. в Националната агенция за приходите. По всяка процедура кандидатите подават само едно проектно предложение за цялата си дейност, независимо от броя на корабите, стопанствата или предприятията, с които разполагат.

Документите се подават изцяло по електронен път чрез системата ИСУН 2020, модул „Е-кандидатстване“, с квалифициран електронен подпис. Крайният срок за кандидатстване е 17 часа на 17 декември 2026 г. Заинтересованите лица могат да се запознаят с подробните условия за кандидатстване и необходимите документи в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg.