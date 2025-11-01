На Задушница посещаваме гробовете на нашите близки

На 1 ноември отбелязваме Архангелова Задушница, която е една от трите най-големи в Християнството. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден – защото събота е отредена за ден на покойниците. Във всеки православен храм се прави Обща панихида за починалите, молим се за душата на мъртвите и палим свещ.

На Задушница посещаваме гробовете на нашите близки. Почистваме ги, прекадяваме с тамян и украсяваме с цветя. В миналото най-възрастната жена преливала гроба с червено вино. Ритуалът по преливане на вино започвало от мястото, където е главата на покойника в посока наляво – правило се три кръга по края на гроба.

За помена трябва да се приготвя варено, подсладено жито, хляб и червено вино. Могат да се прибавят дребни сладки, соленки, варени яйца, сирене, кашкавал, халва. Поменът се прави на гроба, в църква или в дома. Житото е символ на възкресението, понеже по думите на св. ап. Павел житното зърно не може да оживее, ако преди това не умре “погребано” в земята. Виното е символ на кръвта на Господ Иисус Христос. Паленето на свещи символизира горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите на покойниците. Тамянът означава чистата молитва, а цветята – добродетелите на починалия.

Варено жито за Задушница:

Необходими продукти:

1 ч.ч. жито

4 ч.ч. вода

1 щипка сол

1/2 ч.ч. пудра захар

1/2 ч.ч. смлени орехи

1/4 ч.ч. галета или смлени бисквити

1/4 ч.ч. стафиди (по желание)

1/4 ч.л. канела

кора от 1 лимон, настъргана

Начин на приготвяне:

Житото се измива добре и се залива с водата. Добавя се щипка сол и се вари на тих огън докато зърната омекнат. Свареното жито се отцежда от водата и се оставя да изстине. В голяма купа се смесват охладеното жито, пудрата захар, смлените орехи, галетата или бисквитите, стафидите (ако използвате), канелата и лимоновата кора. Всички съставки се разбъркват добре, докато се смесят равномерно. Вареното жито се прехвърля в подходящ съд и се поръсва с още пудра захар. Може да се украси с кръст от шоколадови или захарни пръчици.

Съвети:

За по-наситен вкус, можете да добавите и малко ванилия или ром.

Ако искате житото да е по-сладко, добавете още пудра захар.

Вместо стафиди, можете да използвате други сушени плодове, като например сушени кайсии или смокини.

Вареното жито може да се съхранява в хладилник до няколко дни.

Снимка: БНТ