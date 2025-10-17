Определени са ставките по интервенцията за Преходната национална помощ за говеда и биволи за Кампания 2025 г.

Общият бюджет по интервенцията за кампания 2025 г. е в размер на 13 115 600 евро, съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.

Определен е размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, за кампания 2025 г. Ставките са фиксирани на 64,33 лева / 32,89 евро за говедо и 112,57 лева / 57,56 евро за бивол. Това е записано в заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

Общият бюджет по интервенцията за кампания 2025 г. е в размер на 13 115 600 евро, съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Съобразно изискванията на Наредба № 3 от 10.03.2023 г., право на подпомагане по интервенцията имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи. Задължително условие за получаване на подпомагане е фермерите да отглеждат в стопанствата си най-малко 50% от референтния брой животни към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания.

