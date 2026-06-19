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Опасност в газираните напитки: Не само захарта, но и оцветителите крият риск от диабет тип 2

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Мащабно френско проучване сред 100 000 души доказа връзка между популярни хранителни добавки и диабет тип 2

Ново изследване на Френския национален институт за здравеопазване и медицински изследвания (INSERM), базирано на проспективното кохортно проучване NutriNet-Santé сред над 100 000 души, свърза хранителните оцветители с развитието на диабет тип 2. Тези добавки обикновено се използват заедно със захар и подсладители в газираните напитки, но проучването сигнализира, че самите оцветители също могат самостоятелно да повишат риска от заболяването.

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Мащабно френско проучване сред 100 000 души доказа връзка между популярни хранителни добавки и диабет тип 2Кои добавки попадат в рисковата група?

Това е първото епидемиологично изследване, което количествено определя хранителната експозиция на тези добавки и изследва пряката им връзка с честотата на диабета. Предишни научни трудове вече предполагаха, че оцветителите за храни могат да променят ключови молекулярни пътища, участващи в инсулиновата сигнализация и възпалителните процеси.

Кои добавки попадат в рисковата група?

Връзката с появата на диабет тип 2 е изследвана при оцветители, които се консумират от най-малко 10% от изследваното население. Това включва над тридесет отделни хранителни добавки.

Резултатите разкриват ясна зависимост между няколко конкретни оцветителя и по-високата честота на диабет тип 2. Това са:

  • Обикновен карамел (E150a) и сулфит амониев карамел (E150d);

  • Каротеноиди, $\beta$-каротен и лутеин;

  • Екстракт от паприка (капсантин, капсорубин);

  • Куркумин;

  • Екстракт от кошенил (карминова киселина, кармин);

  • Антоцианини.

Повишен риск се отчита както за изброените съставки поотделно, така и като цяло за общото количество консумирани хранителни оцветители, общото количество карамел и общото количество каротен.

Авторите на изследването посочват, че са необходими допълнителни проучвания, за да се разберат в детайли точните биологични механизми, залегнали в основата на тези процеси.

Снимка: SAFE

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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