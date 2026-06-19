Опасност в газираните напитки: Не само захарта, но и оцветителите крият риск от диабет тип 2

Мащабно френско проучване сред 100 000 души доказа връзка между популярни хранителни добавки и диабет тип 2

Ново изследване на Френския национален институт за здравеопазване и медицински изследвания (INSERM), базирано на проспективното кохортно проучване NutriNet-Santé сред над 100 000 души, свърза хранителните оцветители с развитието на диабет тип 2. Тези добавки обикновено се използват заедно със захар и подсладители в газираните напитки, но проучването сигнализира, че самите оцветители също могат самостоятелно да повишат риска от заболяването.

Това е първото епидемиологично изследване, което количествено определя хранителната експозиция на тези добавки и изследва пряката им връзка с честотата на диабета. Предишни научни трудове вече предполагаха, че оцветителите за храни могат да променят ключови молекулярни пътища, участващи в инсулиновата сигнализация и възпалителните процеси.

Кои добавки попадат в рисковата група?

Връзката с появата на диабет тип 2 е изследвана при оцветители, които се консумират от най-малко 10% от изследваното население. Това включва над тридесет отделни хранителни добавки.

Резултатите разкриват ясна зависимост между няколко конкретни оцветителя и по-високата честота на диабет тип 2. Това са:

Обикновен карамел (E150a) и сулфит амониев карамел (E150d);

Каротеноиди, $\beta$-каротен и лутеин;

Екстракт от паприка (капсантин, капсорубин);

Куркумин;

Екстракт от кошенил (карминова киселина, кармин);

Антоцианини.

Повишен риск се отчита както за изброените съставки поотделно, така и като цяло за общото количество консумирани хранителни оцветители, общото количество карамел и общото количество каротен.

Авторите на изследването посочват, че са необходими допълнителни проучвания, за да се разберат в детайли точните биологични механизми, залегнали в основата на тези процеси.

Снимка: SAFE