ОДБХ – Сливен установи нерегламентиран добив на конско месо и изхвърляне на странични животински продукти

За установените количества конско месо и СЖП е издадено разпореждане за насочването им за унищожаване в екарисаж

Нерегламентиран добив на конско месо и изхвърляне на странични животински продукти (СЖП) от копитни животни установиха инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен при съвместни действия със служители на ОДМВР. Действията са извършени в землището на с. Самуилово, община Сливен.

В местността „Кашлатарла“, в близост до река Асеновска, са открити СЖП от копитни животни. На място е установено и лице, превозващо с моторно превозно средство около 150 кг СЖП, предназначени за изхвърляне в местността.

При последвалите действия на адрес в с. Самуилово, свързан със същото лице, е установен добив на конско месо. В постройка в имота е открито помещение, оборудвано за месодобив, както и хладилна камера и фризер за съхранение на месо. Във фризера са намерени 9 полиетиленови торби с конско месо с общо количество около 200 кг.

За констатираните нарушения ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. За установените количества конско месо и СЖП е издадено разпореждане за насочването им за унищожаване в екарисаж. При съмнение за нередност гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.