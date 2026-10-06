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ОДБХ – Пазарджик спря дейността на два хранителни блока в община Септември, приготвящи храна за деца и възрастни

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Обектите са разположени в приземния етаж на средно училище и използват общи помещения за приготвяне на храна

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пазарджик спряха дейността на два хранителни блока в община Септември заради несъответствия с хигиенните изисквания.

Обектите са разположени в приземния етаж на средно училище и използват общи помещения за приготвяне на храна. В единия ежедневно се приготвят 166 порции за ученици, които се хранят на място. В другия се приготвят 192 порции за възрастни потребители на социална услуга и 130 порции по програмата „Топъл обяд“ на БЧК.

При проверката е установено незадоволително санитарно-техническо състояние на помещенията и оборудването. Констатирани са нарушения на целостта на стени и тавани, неподходящо състояние на част от повърхностите и съоръженията, както и пропуски в санитарно-хигиенното оборудване.

За същите несъответствия през май е издадено предписание, което не е изпълнено в необходимия срок. Издадено е разпореждане за спиране на дейността на обектите до отстраняване на нарушенията. На отговорните лица е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Директорът на училището е организирал изхранването на учениците чрез доставка на храна от кетъринг фирма, така че то да не бъде прекъснато. Храната ще се раздава в отделно помещение, регистрирано и приведено в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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