ОДБХ – Пазарджик спря дейността на два хранителни блока в община Септември, приготвящи храна за деца и възрастни

Обектите са разположени в приземния етаж на средно училище и използват общи помещения за приготвяне на храна

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пазарджик спряха дейността на два хранителни блока в община Септември заради несъответствия с хигиенните изисквания.

Обектите са разположени в приземния етаж на средно училище и използват общи помещения за приготвяне на храна. В единия ежедневно се приготвят 166 порции за ученици, които се хранят на място. В другия се приготвят 192 порции за възрастни потребители на социална услуга и 130 порции по програмата „Топъл обяд“ на БЧК.

При проверката е установено незадоволително санитарно-техническо състояние на помещенията и оборудването. Констатирани са нарушения на целостта на стени и тавани, неподходящо състояние на част от повърхностите и съоръженията, както и пропуски в санитарно-хигиенното оборудване.

За същите несъответствия през май е издадено предписание, което не е изпълнено в необходимия срок. Издадено е разпореждане за спиране на дейността на обектите до отстраняване на нарушенията. На отговорните лица е връчена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Директорът на училището е организирал изхранването на учениците чрез доставка на храна от кетъринг фирма, така че то да не бъде прекъснато. Храната ще се раздава в отделно помещение, регистрирано и приведено в съответствие с изискванията на действащото законодателство.